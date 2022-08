Capri, Ferragosto sull’isola azzurra dal Monte al Mare

Le feste di Ferragosto a Capri sono iniziate già al calar del sole, apripista è stata la Canzone del Cielo, sul belvedere del restaurant, lunch bar, sul punto più alto dell’isola, 589 di altezza, tanto misura la vetta che è stato definito il monte più bello d’Italia, da trip advisor, che lo ha insignito del prestigioso titolo per ben 2 anni consecutivi, 2021-2022. Un mix di pubblico, tra stranieri, italiani, e giovani che hanno voluto vivere un’esperienza quasi sensoriale, nel verde della vetta con lo scenario del mare blu visto dall’alto, e il sole che si tuffava nel mare alle spalle di Ischia.

Con la musica live, di musica jazz, che ha dato un tocco di magia al sunset cocktail, accompagnato dalle note jazzistiche della band, avvolte dallo scenario del tramonto, gustando i piatti tipici della cucina caprese. E dopo Monte Solaro è arrivata l’ora del galà con White and blue party al Capri Palace Jumeirah, che torna a celebrare il Ferragosto con la tradizionale festa di mezza estate. Cocktail sulle luci del tramonto a bordo della piscina firmata Frattini e impreziosita dal Mosaico di Velasco Vitali, e cena al ristorante gourmet due stelle Michelin L’Olivo. Una gioiosa occasione di incontro e festa, come insito nello spirito mediterraneo.

«Era importante tornare ad organizzare il nostro tipico gala di Ferragosto dopo due anni di stop con un messaggio forte di liberazione e di espressione personale» commenta Ermanno Zanini, Regional Vice President Southern Europe Jumeirah Group, nonché General Manager del Capri Palace Jumeirah e del Burj Al Arab di Dubai. La musica è stata una grande protagonista della serata , a partire dal DJ Set di Irina Kant e musica Jazz a bordo piscina, dalle note del piano di Luciano Sannino presso il Ristorante L’Olivo, guidato dall’Executive Chef Andrea Migliaccio e il Resident Chef Riccardo Valore e dalla musica dei Quisisona Band sulla terrazza del Bar degli Artisti, per vivere al meglio la magia di una notte anacaprese di mezza estate, che ha visto la collaborazione di tre importanti case vitivinicole italiane: Ferrari, Terredora e Col D’Orcia. Il menu, non a caso, è stato un omaggio al mediterraneo, attraverso i sapori e i profumi del Mare Nostrum. Feste di Ferragosto hanno unito con un filo invisibile la Capri di sopra, con quella che lambisce la costa. “Le Note del Mare”, Il mega party sulla spiaggia libera di Marina Grande, l’evento che celebra quest’anno la sua 17esima edizione organizzato dal Comune e dal Porto Turistico di Capri. A partire delle 21:00 è diventata una vera e propria discoteca all’aperto sul mare. Quest’anno niente spettacolo pirotecnico a mezzanotte in punto nella notte dell’Assunta, e rigido è stato il divieto di introdurre alcolici e superalcolici e contenitori di vetro sull’intero litorale della spiaggia così come è stato scritto nell’Ordinanza firmata dal Sindaco di Capri, Marino Lembo, con lo scopo di evitare incidenti sulla spiaggia, palcoscenico naturale dove si è svolta l’evento pubblico e gratuito dedicato ai giovani isolani, e turisti che partecipano ogni anno ad una festa che ritendono sia fatta a misura per loro. Dalle 21:00 del 15 sino alle ore 1:00 del 16 quindi hanno ballato e si sono divertiti in balli sfrenati e canzoni in coro, accompagnati dalla musica dei DJ: FV8 e Gabriele Silvestri, vocalist Peppe Croce. Ai giovani in spiaggia si sono uniti anche i frequentatori del ristorante Di Gemma, il ristorante Beach club Le Ondine che hanno trascorso il ferragosto caprese, unendosi ai giovani e giovanissimi che allo scoccare delle 24:00 si sono tuffati in mare per il bagno di mezzanotte, per festeggiare in grande libertà, il 15 agosto del 2022.