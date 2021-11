Capri, Hollywood onore ai «maestri» con Noa e Grigolo: gala finale a gennaio al San Carlo di Napoli

La cantante e attrice israeliana Noa e il tenore Vittorio Grigolo saranno i protagonisti del Gala 'Honoring Cinema Masters' che il 3 gennaio 2022 chiuderà la 26esima edizione di Capri, Hollywood - The International Film Festival al Teatro

San Carlo di Napoli. Realizzato in collaborazione con Università Telematica Pegaso, l'evento ricorderà il regista Francesco Rosi nell'anno del centenario della nascita, e vedrà la partecipazione dei protagonisti del festival che a fine anno come tradizione porta le star del cinema e della musica sull'isola azzurra e nel golfo di Napoli.

«Ci saranno molte sorprese, siano felici di annunciare i primi due grandi ospiti che si esibiranno sul prestigioso palcoscenico del Teatro Carlo anticipa Tony Renis, Presidente onorario dell’evento - Noa , un’artista straordinaria da tempo nella squadra di ‘Capri, Hollywood’, legatissima a Napoli e alla sua cultura, e Vittorio Grigolo, anche lui amico del nostro festival, che ci regalerà un omaggio ad Enrico Caruso in ideale chiusura dell'anno a lui dedicato. Come è noto Caruso è stato un divo globale, un mito assoluto in America, con la sua stella a Hollywood. Questo gala, che vogliamo più" che mai aperto alla citta' e che sarà" in massima sicurezza, e che sara' accompagnato da due proiezioni speciali, vuole rendere omaggio al talento italiano nel mondo e dare il benvenuto con ottimismo ad un 2022 di rinascita».

Presidente dell'edizione 21-22 di Capri,Hollywood è il regista siciliano e direttore del teatro di Napoli Roberto Andò.

Il festival è promosso dall'Istituto Capri nel mondo col sostegno della DG del MiC e della Regione Campania, il patrocinio della Croce Rossa Italiana e la partecipazione di Givova, Fenix Entertainment, Terna e Frecciarossa e si svolgerà dal 26 dicembre tra l’Isola Azzurra e diverse località turistiche campane.