Capri incanta Emanuele Filiberto, festa da Luigi ai Faraglioni

Venerdì 12 Luglio 2019, 15:36

Capri. Grande festa ieri sera da Luigi ai Faraglioni per la consegna dello stemma della Real Casa Savoia da parte del principe Emanuele Filiberto ai titolari dello stabilimento balneare. Un’accoglienza in pieno stile caprese da parte di Angela Albanese e dei figli Ilaria, Chiara e Mario Iacono all’arrivo di Emanuele Filiberto, che appena approdato è stato ricevuto sul piccolo porticciolo romano di Tragara dal gruppo folkloristico “Bella Capri”.Oltre all’erede di Casa Savoia hanno presenziato alla consegna dello stemma il Comandante della Circomare Capri, il Tenente di Vascello Antonio Ricci, il primo Luogotenente Vincenzo Vitiello della Capitaneria di Porto di Capri, il sindaco di Capri Marino Lembo ed il vicesindaco Ciro Lembo.Grande entusiasmo da parte del principe Emanuele Filiberto che ha elogiato i titolari dell’esercizio balneare per l’accoglienza riservatagli, dicendo: “Questa è la vera Capri”. Uno spettacolo di intrattenimento al suono dei ritmi popolari della banda folkloristica “Bella Capri” con il taglio della torta e la consegna dello stemma, una vera e propria certificazione di eccellenza.Il principe Filiberto ha documentato le varie fasi della serata sul suo profilo Instagram con diverse stories, dall’arrivo dalla Canzone del Mare sul gozzo tipico caprese, dal nome “Ilaria” accanto ai Faraglioni con la scritta-dedica all’amata isola: “Magica Capri”, fino ai momenti del cocktail in riva al mare con le scene di musica popolare ed alcuni scatti insieme alla banda folk, il sindaco di Capri, il Capitano della Circomare e la famiglia Iacono.Tante parole di elogio durante la cerimonia di consegna dello stemma per la famiglia Iacono ad Angela, Ilaria, Chiara e Mario Iacono che rappresentano la quarta generazione di ospitalità caprese in un mix di tradizione storia e accoglienza genuina, che ha visto negli anni tra il ristorante ed il lido tanti ospiti di prestigio, tra cui lo scrittore Curzio Malaparte, l’avv. Gianni Agnelli, la regista Liliana Cavani, lo scrittore Goffredo Parise, solo per nominare alcuni nomi. Un soggiorno davvero speciale per l’erede Savoia che ha pernottato nella suite "Gracie" della Guesthouse “Diva” della Canzone del Mare, postando stamane al risveglio un meraviglioso scatto dei Faraglioni, dalla sua suite vista mare.