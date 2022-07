Capri: Katy Perry turista per caso… sull’isola azzurra

Katy Perry show in taverna all’Anema e Core, ieri notte, una performance inaspettata che ha mandato in visibilio i frequentatori del locale quando la Pop Star è salita sul tavolo, ed ha imbracciato il microfono sottraendolo a Gianluigi Lembo, il patron dell’Anema e Core, e Katy con la sua straordinaria voce si è esibita cantando “I Wanna Dance With Somebody” uno dei pezzi più famosi.

A immortalare la scena senza farsi notare, il regista Premio Oscar Paolo Sorrentino che ha voluto riprendere l’atmosfera di una tipica serata estiva in taverna. Katy Perry sull’isola è da diversi giorni, essendo quest’estate la testimonial del brand Dolce & Gabbana.

La cantante e attrice ha percorso gli angoli più iconici dell’isola, dalla Piazzetta di Capri a Marina Grande, sino alle stradine del centro storico, la Capri del 300, che ha girato per D&G.

E dopo lo stop per la cena all’Aurora, giusto il tempo per salutare Mia e Franco i titolari del famoso ristorante di via Fuorlovado, seconda tappa poi è stata l’Anema e Core, dove è stata ripresa nel ruolo di turista, la protagonista del prossimo spot d’autore del famoso brand D&G di Stefano Dolce e Domenico Gabbana gli stilisti appassionati amanti da sempre dell’isola azzurra.