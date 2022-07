Capri: la Plan X Gallery inaugura l'estate 2022 con la mostra di Clausell Jr. "The Color of Love"

E’ stata inaugurata sabato 2 Luglio la prima mostra della stagione estiva 2022 della Plan X Gallery a Capri, presso la nuova sede della galleria in Via Castello 7, nell’ex storica Taverna O’Guarracino. “The Color of Love” è il titolo della mostra, a cura dei galleristi Nicolò Stabile e Marcello Polito, una personale dell’artista Americano Calvin Clausell Jr., che ha avuto come partner commerciale della serata di apertura il Gin Caprisius, con aromi ed essenze botaniche tutte made in Capri.



Con i suoi potenti ritratti ad olio, Clausell Jr. parla del mondo che lo circonda ispirandosi alle storie personali che si celano dietro ogni persona ritratta: le tele parlano d’amore, del desiderio di elevarsi e il modo in cui a volte ci si ferma nel percorso, altre parlano delle sfide dell'essere un uomo di colore in America al giorno d’oggi.

Il titolo della mostra “The Color of Love” ( Il colore dell’ amore ) vuole elogiare la cultura afroamericana, una cultura che è tanto apprezzata, ma allo stesso tempo guardata dall'alto in basso, dice Clausell: "Il mio obiettivo è quello di elevare e cambiare la prospettiva, di vederci come amore, come arte". Tutti i dipinti di Clausell traggono ispirazione dalle stesse fotografie dell’autore e dalla bellezza che, nel corso del proprio percorso, l’artista è riuscito a catturare.



Calvin Clausell Jr. è un artista e attore autodidatta con sede a Los Angeles. Specializzato in dipinti a olio realisti di grandi dimensioni. Con i suoi lavori cerca di raccontare momenti di vulnerabilità e passione. Dopo aver iniziato con il carboncino e la grafite, ha appreso le tecniche di ombreggiatura osservando le espressioni e le emozioni umane. L’artista attribuisce al libro "The Artist's Way" di Julia Cameron il merito di averlo ispirato a spaziare e a provare nuovi mezzi, portandolo infine al suo vero amore: la pittura a olio.

Dal suo passaggio all'olio nel 2016, Clausell Jr. ha continuato ad ampliare idee e tecniche, immergendosi più profondamente in se stesso e nella sua cultura.

Le sue opere recenti sono ispirate all'esperienza dei neri: "cosa significa essere neri, essere visti ed elevare la nostra luce, rimuovendo gli strati all'interno di tutte le forme". E prosegue: "Essere nero è un tale dono, che continuo ad aprire e scoprire a livelli più profondi. Ogni dipinto è una lettera d'amore alla mia gente. Noi risplendiamo attraverso il dolore, l'estasi o la banalità. La mia intenzione è sempre quella di evidenziare un momento catturato nella verità, lasciando che il dipinto parli da solo".