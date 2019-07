Capri, Massimo Ranieri si aggiudica il Premio Faraglioni 2019

Giovedì 18 Luglio 2019, 13:10

CAPRI - È Massimo Ranieri il vincitore del “Premio Faraglioni 2019”. L’annuncio è arrivato dall’organizzazione del prestigioso premio che fa capo alla Pro Loco Arte dei Fratelli Damino. Il riconoscimento, assegnato ogni anno ad uno dei maggiori interpreti dello spettacolo, tra musica, teatro, cinema e televisione, festeggia quest’anno la sua venticinquesima edizione e si svolgerà il 27 Agosto nel Teatro del Grand Hotel Quisisana.Una serata che ripercorrerà i grandi successi di uno dei più grandi protagonisti dello spettacolo italiano che sarà coronata anche da una esibizione live dell’artista. Il Premio Faraglioni si caratterizza da anni come uno degli appuntamenti di punta dell’estate caprese. Un appuntamento atteso ogni anno da un pubblico scelto che segue la manifestazione sin dalla prima edizione, che conta nel suo palmares nomi importanti come: Alberto Sordi, Carla Fracci, Dino De Laurentiis, Claudia Cardinale, Giancarlo Giannini, Lucio Dalla, Renzo Arbore, Al Bano, Andrea Bocelli, Riccardo Cocciante ed Antonello Venditti nell’edizione 2018, solo per citarne alcuni.A presentare la serata e la cerimonia ufficiale del premio sarà quest’anno Benedetta Rinaldi, giornalista Rai e volto noto del piccolo schermo, che ha dato il buongiorno agli italiani attraverso la trasmissione “Uno Mattina” insieme a Franco Di Mare.