Capri, moda e design nello store Farella in via Fuorlovado

Martedì 4 Settembre 2018, 09:03

Capri. La moda incontra il design nella boutique di artigianato caprese fatto a maglia delle sorelle Farella in via Fuorlovado. Settembre, nelle stradine del centro storico di Capri, si apre all’insegna della fusione tra i pezzi di design concepiti dall’architetto Francesco Della Femina con i capi a maglia della boutique, dove vengono reinterpretati pattern e disegni grafici firmati dallo studio FDF Design su tessuti in lana, seta, borse, pochette e foulard. La linea della boutique Farella, che unisce capi di moda con pezzi di Design, nominata “Capri Capsule Collection”, resterà in mostra per tutto il mese di settembre nello store Farella di via Fuorlovado.Nella serata di presentazione della collezione, presso lo storico store delle Farella, sono stati esposti i nuovi capi in maglia arricchiti da elementi di arredo, ideati dallo studio Della Femina, l’architetto designer caprese, che ha rivisitato molti dei suoi pezzi iconici utilizzando tessuti di maglia realizzati dall’atelier.Principale caratteristica della collezione d’abbigliamento presentata, è stata l’utilizzo innovativo e contemporaneo di motivi e disegni grafici firmati FDF Design che, attraverso nuove tecnologie, sono stati resi maglia e stampa su seta. Pullover, abiti in lana merino, maxi dress in cashmere, ma anche accessori come borse e pochette, realizzati con stampe geometriche e arricchiti dalle tipiche frange Farella.Gli elementi proposti dallo studio FDF Design sono, invece, geometrie complesse e lineari. Stand per abiti minimalisti in contrasto con un lampadario di forte presenza scenica nonostante la pulizia delle linee; questi solo due dei tanti pezzi presenti all’interno della boutique e perfettamente amalgamati con lo stile delle sorelle Farella. Tanti gli ospiti che hanno animato la serata nella stradina di via Furolovado che si connota sempre più come un ensemble riuscito di moda, arte ed altro artigianato caprese.