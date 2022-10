Capri Movie International Film Festival, terza edizione con ​omaggio a Hedy Lamarr

Omaggio a Hedy Lamarr, l’attrice austriaca naturalizzata statunitense che è entrata nell’olimpo dei divi del cinema e la cui fama venne ancora più ampliata dallo scandalo nato dal suo film “Estasi”, la pellicola proiettata sul grande schermo che per la prima volta rappresentò l’attrice completamente nuda. La fama dell’attrice che era scappata dalla Germania nazista per raggiungere la metà di Hollywood salì alle stelle e Hedy Lamarr divenne una delle dive del cinema americano, vera e propria icona di bellezza negli Stati Uniti.

A celebrare alla grande l’interprete del cinema del secolo scorso sarà il Capri Movie International Film Festival che prende il via domani nella sua terza edizione presso il centro polifunzionale internazionale di Capri, dove si terranno fino al 16 ottobre proiezioni, incontri e dibattiti con ingresso gratuito.

Sono 24 le opere in concorso selezionate e divise in quattro sezioni: Sguardi Internazionali, Sguardi Nazionali, Sguardi Animati e Sguardi di Sfida. Si tratta di cortometraggi inviati da diverse nazioni del mondo tra cui Regno Unito, India, Brasile, Nuova Zelanda, Libano, Svizzera e Francia. I corti saranno visionati dalla giuria composta dai giornalisti Francesco Bellofatto e Sergio Califano e dai registi e sceneggiatori Andrea D'Ambrosio e Piero Cannizzaro. Tra i temi trattati spiccano in particolare l’isolamento sociale, la solitudine e l'abbandono al superamento di problematiche di coppia, guerra e attenzione all’ambiente.

Nella giornata di apertura domani 12 ottobre alle 17 ci sarà l’omaggio a Hedy Lamarr con la proiezione del documentario “Bombshell”, un docufilm sulla vita dell’attrice americana che si è spenta ad Altamonte Springs in Florida a 85 anni nel gennaio del 2000.

Dal 13 al 15 ottobre, alle 20, saranno proiettate le opere in concorso. Domenica 16 ci sarà la passerella dei premiati e prima di spegnere le luci sulla terza edizione del Capri Movie International Film Festival alle 20 avrà luogo la cerimonia di assegnazione al critico cinematografico Valerio Caprara del Premio Carabba a cui faranno seguito gli incontri con il regista Sandro Dionisio e l’attore Alessandro Incerto.