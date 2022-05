Cerimonia di consegna degli attestati per l'ingresso nella Hall of fame del nuoto di gran fondo mondiale alla Canottieri Napoli, organizzata da Luciano Cotena, patron della Capri-Napoli. Durante la serata è stato premiato Il Mattino (rappresentato dal caposervizio della redazione sportiva Francesco De Luca), che per molti anni ha organizzato la storica maratona del Golfo grazie alla passione e alla competenza di Lello Barbuto.