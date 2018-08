Capri: passeggiata all'aurora con concerto a Villa Lysis

Domenica 19 Agosto 2018, 14:00

CAPRI - Appuntamento all'aurora, martedì 21 agosto per un percorso insolito, una passeggiata alle prime luci dell'alba che partirà dalla Piazzetta di Capri alle 5 per concludersi con un concerto all'Aurora nel magnifico scenario di Villa Lysis ed ascoltare la meravigliosa voce della soprano francese Nicole Renaud. L'itinerario, oragnizzato dalla Città di Capri, sarà guidato dal prof Renato Esposito, germanista ed esperto di storia locale che illustrerà lungo il cammino verso la Villa del barone francese, sulla sommità del monte Tiberio, la storia delle tante dimore secolari dell'isola, legata a frequentazioni da più parti d'Europa.Il poeta russo Vladimir Majakovskij nel descrivere le suggestioni delle luci dell'isola diceva «col suo alone di fiori, tutta l'isola è una donna in una cuffia rosa» e proprio per scorgere le peculiarità di questi scenari il percorso guidato dal prof. Esposito si svolgerà all'alba, per terminare nella magica atmosfera del crepuscolo su Villa Lysis. Da questo punto privilegiato dell'isola infatti si può godere di una vista unica sull'isolotto de Li Galli verso est, da cui il sole sorge e inonda di luce Capri. A vivacizzare l'arrivo dell'aurora i vocalizzi della soprano Nicole Renaud che interpreterà una serie di successi sonori, in più lingue, legati a Capri.