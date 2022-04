Capri, performance in Piazzetta del rapper Gunna griffato Pucci

Il famoso rapper americano Gunna (Sergio Giavanni Kitchens) ha aperto oggi pomeriggio l’elenco dei primi visitatori illustri made in USA che sbarcano a Capri. Ad attrarre l’attenzione del famoso personaggio che era riuscito ad arrivare in incognito è stata la tappa in Piazzetta sulle scale dell’antica chiesa dove è stato ripreso da telecamere e paparazzi. Il cantante a metà tra hip hop e trap ha iniziato ad ondeggiare sui ritmi del suo ultimo singolo Pushin P che ha fatto registrare un successo planetario con oltre 27 milioni di ascoltatori mensili, ma ad attrarre la curiosità dei frequentatori della Piazzetta più che la performance canora è stato il look dell’artista tutto griffato Pucci. E forse non sarà stato un caso che lo scenario erano le scale della chiesa del Salotto del mondo proprio dove il marchese Emilio Pucci aprì la sua boutique sull’isola alcuni decenni orsono.

Dal look al rap si è subito scoperto il motivo dell’arrivo a Capri del famoso cantante che dopo lo show in Piazzetta si è chiuso nel suo buen retiro all’esclusivo e storico albergo caprese il Grand Hotel Quisisana, dove si è ritrovato con lo staff che sta organizzando l’anteprima della presentazione della collezione della storica casa di moda che si terrà a Villa Lysis, creata da Camille Miceli che lo scorso mese di settembre è stata nominata direttore artico della storica maison di lusso Pucci, che è entrata a far parte del gruppo di griffe LVMH. Ma la presenza del rapper, nonostante il rigido top secret imposto sull’evento, è riuscita a far diventare pubblica la notizia, infatti la serata dedicata al fashion sarà il 29 aprile. Sale la febbre dell’attesa in arrivo di ospiti famosissimi, dopo il primo arrivo ormai già noto di Gunna, che si apprestano a sbarcare sull’isola per poter essere i primi ad ammirare la Capsule Collection disegnata da Camille Miceli che è stata, come dice una nota diffusa, “reclutata” con la volontà di aprire un nuovo capitolo nella storia della maison di Pucci.

La collezione che sarà presentata il 29 aprile è intitolata “Grotta Azzurra”, e vuole essere un omaggio all'isola di Capri, dove il marchese Pucci di Barsento aprì la sua prima boutique nel 1951 a Marina Piccola in uno spazio a lui dedicato nella Canzone del Mare.

Le prime curiosità sono già state soddisfatte oggi pomeriggio con la camicia Pucci indossata dal rapper oggi pomeriggio e la serata dell’evento, che si terrà a Villa Lysis, dove sarà organizzato un party che richiamerà le atmosfere del jet set degli anni 60’ e 70’.