Capri, sabato di festa a Tiberio con la piedigrotta Tiberiana

Giovedì 5 Settembre 2019, 18:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAPRI - Sabato 7 settembre torna a Tiberio in prossimità degli scavi archeologici di “Villa Jovis”, la storica e ultracentenaria “Piedigrotta Tiberiana”. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Capri e organizzata dal “Comitato Feste Maria S.S. del Soccorso” presieduto da Peppe Fiorentino, si avvale del prezioso coordinamento generale di Salvatore Ciuccio, che ricopre anche la carica di assessore all’ ambiente e alle politiche sociali al Comune di Capri.Lo spettacolo sarà organizzato come ogni anno dalla “Capri Spettacoli” di Pierluigi Anastasio con un percorso enogastronomico per tutti gli ospiti della festa popolare, in cui i fratelli Albanese, in collaborazione con gli studenti dell’ Istituto Professionale Alberghiero di Capri Axel Munthe, realizzeranno un piatto tipico della tradizione culinaria isolana: la “Pennetta Tiberiana”. La degustazione verrà impreziosita dall’ ottimo vino di Tiberio. Quest’ anno il comitato organizzatore, in linea con i temi correnti di sensibilizzazione verso l'ambiente, utilizzerà per la degustazione tutto materiale biodegradabile.Nel corso dello spettacolo, che sarà presentato dallo showman e voce storica di Tiberio Enzo Calabrese, interverranno per la musica i “Night Out -Quelli delle notti”, mentre per il cabaret Peppe Iodice che ha riscosso un notevole successo nella scorsa edizione di “Made in Sud”.Iodice riceverà un caratteristico ritratto - opera del pittore Michele Santonastaso. Nel corso della serata si terrà un sorteggio a premi costituiti da particolari lavori in terracotta del noto maestro dell’ arte presepiale di San Gregorio Armeno Marco Ferrigno, simpatici regali messi a disposizione da alcuni sponsor della manifestazione.Fino al 15 settembre, in occasione della ricorrenza del quarantesimo anniversario dell’ apposizione della statua di Maria S.S. del Soccorso, è stata allestita una mostra fotografica a cura di Luciano Garofano presso il plesso scolastico “G. Salvia” di Tiberio.