Capri, weekend senza sole ma affollato di vip

Niente sole e niente mare a causa del tempo incerto ma lo shopping si.è in vacanza a Capri insieme al nuovo fidanzato e sta facendo tappa nei luoghi più iconici dell’isola. Ieri sera, dopo la cena al ristorante Caprì, il locale Blu a pochi passi della Piazzetta regno di pregiati tagli di carne preparati e flambati dallo chef, la modella e showgirl ha fatto un’incursione all’Anema e Core, la taverna dei vip dove si è esibita sul palco insieme ai padroni di casa,accompagnandoli nelle loro solite perfomance canore mentre in sala ascoltava divertita la giornalista de La 7, anch’essa travolta poi dalla passione per le canzoni napoletane che ha intonato dal tavolo a centro pista quando sono partite le celebri note di Luna Rossa, O Surdato nnammurato e Reginella.Questa mattina, approfittando del tempo incerto, la Moric ed il nuovo misterioso compagno si sono inoltrati per le stradine dello shopping, fra via Camerelle e via Fuorlovado, senza mancare l’appuntamento con il Salotto del mondo e fermandosi anche ad ammirare le “Scarpe rosse con tacchi a spillo”, l’opera della scultrice, installata l’otto marzo in occasione della Giornata Internazionale della Donna.