«Cardiocracy», Tatafiore mette in mostra il dominio del cuore

Martedì 30 Ottobre 2018, 14:33

Trafitti dolorosamente o appoggiati su centrini ricamati come oggetti delicati, i cuori di Gianluca Tatafiore raccontano stati d’animo, esperienze, cicatrici – elementi umani che ognuno, a proprio modo, può riconoscere e nei quali può rintracciare parti più e meno acclarate di sé.Pur sembrando (ma ciascuno, si sa, vede ciò che maggiormente gli appartiene) più doloranti che pulsanti, raccontano in ogni caso l'energia del sentire, espresso in sue molteplici varianti.E raccontano però pure un’altra cosa: l’annosa disputa dell’affidarsi alla mente o al cuore, nella pratica della vita, parrebbe andare in una direzione ben precisa, per Tatafiore.“Cardiocracy” – la personale ospitata da Cap’alice – sembra fornire nel titolo la sua risposta: se dominio c’è, è quello del cuore; suo il potere. Sebbene, verrebbe da pensare, è un potere che amministrare costa numerose perdite e fatiche, lacerazioni.Ma è lo stesso Tatafiore a parlare del proprio progetto: «La nostra anima nasce avvolta nella materia oscura che è il corpo. Essa però risiede nel cuore che, guidandola, può portarla a trascendere l’ego, la mente; e così può renderla luminosa. Per questo il cuore che rappresento è dapprima nero e ferito, e poi lucente, colorato».E in effetti, i cuori realizzati in resina sono in parte neri e massicci, mentre altri acquisiscono via via non solo luminosità e tinte anche piuttosto forti, ma una trasparenza che procura sollievo, che fa immaginare di poter guardare in quell'organo, di poterne raggiungere la materia più interna. Ciascuno di loro porta con sé un pezzo di vita, una sofferenza, una paura, ma pure uno sguardo verso il futuro, verso una “intenzione”.Ogni visitatore (o quasi) troverà il proprio: chi nel cuore ha conficcato un chiodo (fisso, ossessivo o da usare per appendere al muro qualcosa che non va più) e chi un coltello; chi lo sente avviluppato tra le spire angosciose oppure suadenti di un serpente; chi lo affida alle incerte cure di un rosario, di una siringa o di un cavatappi.Si dice che un buon bicchiere di vino faccia bene proprio al cuore, e Cap’alice – dove la mostra è ancora visitabile – è davvero il posto adatto dove andare a medicarlo e rinvigorirlo, oltre che osservarlo nelle varianti di "Cardiocracy".