Napoli, tutti pazzi per il Carnevale Borbonico in abiti d'epoca

Un viaggio nel tempo che fa immergere, turisti e passanti, nella magica atmosfera del XVIII secolo. Nessuna illusione ottica, si tratta del Carnevale Borbonico che, la scorsa domenica mattina, da piazza Plebiscito a Palazzo Reale ha dato il via un'affascinate sfilata di costumi storici. Abiti del '700 e dell'800 ricchi di eleganza, e fascino d'altri tempi, capaci di donare alla città un momento di grazia in stile retrò. Ed è così che le strade si sono tinte di quella tipica magia del Carnevale settecentesco di Napoli. Un evento organizzato dall'associazione Fantasie d'epoca insieme agli studenti dell'Istituto Bernini De Sanctis.

Claudia è la prima a parlarci di questa suggestiva sfilata ispirata alla Corte di Carlo di Borbone: «Facciamo parte di un'associazione di rievocatori d'epoca, la cui presidente è Francesca Flamino - spiega con indosso uno degli abiti storici - Questo è il nostro primo Carnevale Borbonico. Di solito organizziamo cortei sia a Palazzo Reale che a Capodimonte: occasioni che ci fanno giare anche la città» rigorosamente in costumi d'epoca.

«Ringraziamo la I Municipalità ci ha dato l'opportunità di collaborare insieme a questa associazione di abiti storici e di essere presenti qui, oggi, in occasione di questa sfilata storica», commenta Ada Delli Veneri, docente dell'Istituto Bernini De Sanctis di Napoli. La professoressa, in occasione dell'evento, ringrazia il dirigente scolastico dell'istituto, Diego Puricelli Guerra, che dà modo «di partecipare a tutte queste numerose attività che si sviluppano sul territorio».

«Abiti del '700 e dell'800 indossati dai nostri studenti. Costumi d'epoca da loro realizzati durante i percorsi scuola-lavoro. Percorsi che il nostro Istituto scolastico stringe con aziende storiche della città - spiega Stefania Sorrentino, docente dello stesso istituto scolastico - Così oggi siamo qui e manifestiamo questa gioia insieme ai nostri alunni; studenti che hanno scelto di essere presenti nonostante il giorno festivo».

Forse non tutti lo sanno ma il Carnevale Borbonico di Napoli era considerato una delle feste più amate e attese dal popolo. Il perché? Durante questi giorni di festa la città si trasformava nel paese della beatitudine e della pacchia. La corte di Carlo di Borbone allietava la popolazione con ogni ben di Dio. Così, durante il Carnevale settecentesco, la vita scorreva nel totale piacere. Le strade si arricchivano di banchetti colmi di gustose pietanze; artisti e musicanti allietavano l'evento con diverse esibizioni. Il tutto veniva allestito insieme a dame e cavalieri. Insomma, era riservata una celebrazione molto speciale in occasione di questa festa. Un momento dell'anno che calzava in pieno il proverbio "A Carnevale ogni scherzo vale". Ed ecco la spiegazione: un tempo si usava travestirsi al rovescio, o meglio, le donne indossavano gli abiti da uomo e, di pari passo, i maschi avevano quelli da donna. Ma non solo, i nobili camminavano per le strade di Napoli vestiti da popolani, mentre ai meno abbienti era concesso parodiare - con un tono ironico - la classe sociale più agiata. Insomma un vero teatro a cielo aperto che regalava libera interpretazione a scene di divertente equivocità.