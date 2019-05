Weekend a Napoli, ecco tutte gli eventi dal Bun alle lezioni di napoletano

Venerdì 3 Maggio 2019, 21:00

Il primo fine settimana di maggio potrebbe non garantire il sole, ma tante iniziative per il divertimento certamente si. Eccone alcune.Si comincia questa sera in villa Pignatelli – Casa della Fotografia (via Riviera di Chiaia 200, Napoli), con il concerto di Maurizio Baglini: nell’ambito di “maggio della musica”, il pianoforte di Baglini comincerà a suonare alle 19.45 sulle musiche di F. Chopin. I posti disponibili a sedere sono fino ad esaurimento, il biglietto per assistere al concerto è di 20 euro, gli under 26 pagano 10 euro; per partecipare si consiglia la prenotazione ai numeri 081.5561369, 3929161691, 3929160934, o scrivere a maggiodellamusica@libero.it.Dopo 11 anni di grandi lavori di ristrutturazione, riaprirà domani mattina al pubblico la Biblioteca Universitaria di Napoli BUN (via Giovanni Paladino, 39). Per questa occasione le porte del BUN si apriranno alle 10.30, i visitatori potranno scoprire in compagnia di una guida il cortile delle Statue, i tesori librari e i resti archeologici in esposizione, Napoli si riappropria dei suoi spazi e ne apre di nuovi: finalmente è restituita al pubblico la bellezza della facciata della biblioteca, del cortile delle statue e del loggiato monumentale; ma non solo, nel corso dei lavori di ristrutturazione sono riaffiorati alcuni resti archeologici relativi alla prima chiesa edificata dai Gesuiti nel cinquecento. Il primo sabato di ogni mese si potrà accedere alla biblioteca (che con il suo milione di volumi costituisce la seconda istituzione bibliotecaria di Napoli) e all’ex complesso Gesuitico, al quale la sua sede e le sue vicende sono storicamente legate, si potranno fare visite guidate gratuite fino ad arrivare nel cuore pulsante della biblioteca, il salone di lettura ottocentesco dove si ammirerà un’esposizione di volumi di particolare pregio e importanza. Informazioni e prenotazioni al 0815517025, o scrivendo a bu-na.promozioneculturale@beniculturali.it.Comincia domani mattina alle 10 il primo dei tre incontri di “Lezioni di Napoletano”. Appuntamento nell’auditorium del museo e Real Bosco di Capodimonte (via Miano 2, Napoli) con la Fondazione Enrico Isaia e Maria Pepillo, e l’associazione I Lazzari, grazie ai quali si potrà partecipare gratuitamente a tre incontri didattici di lingua napoletana. Il progetto consta di due momenti, il primo al Museo di Capodimonte con tre incontri gratuiti aperti a tutti (è sufficiente prenotarsi inviando una mail a info@fondazioneisaia.org),inprogramma per sabato 4, domenica 12 e sabato 18 maggio alle ore 10 all’auditorium che si trova al piano terra, per scoprire il meglio che la lingua napoletana può offrire. Tra gli argomenti si studieranno le etimologie da greco, latino, francese e spagnolo, prove pratiche di lettura e scrittura, poesia, canzoni e teatro e i grandi capolavori in napoletano. Ogni lezione prevede un intermezzo musicale a cura dell’Associazione MusiCapodimonte: l'antica arte della posteggia napoletana di Aurora Giglio. Il secondo ciclo di lezioni, che costituisce un vero e proprio corso, si terrà a Casalnuovo negli spazi che il Comune ha concesso in comodato alla Fondazione, all’interno dello storico Palazzo Salerno Lancellotti (via XXV Luglio, Casalnuovo). Per questa seconda fase è previsto un percorso completo tra giugno, ottobre e novembre: lezioni su tre livelli da cinque incontri ciascuno. Questi gli argomenti di studio: storia, fonetica, semantica, etimologia, morfologia, sintassi, studio di testi dal Cinquecento al Novecento e della Canzone Napoletana. Gli incontri e il corso sono a carattere completamente gratuito. Per prenotare, è sufficiente scrivere all’indirizzo info@fondazioneisaia.org, info su www.fondazioneisaia.org.Domani mattina alle 11 si potrà partecipare alla visita “Il giardino sul Golfo” al Palazzo Reale di Napoli. Un percorso guidato alla scoperta di un "tesoro nascosto", da tempo celato dietro le vetrate e le tende delle stanze reali, che offre la vista del verde dei giardini affacciati su un panorama inaspettato e regale del golfo. Appuntamento ogni sabato, domenica e festivi alle ore 11.00, 11.45 e 12.15. Modalità di partecipazione tramite prenotazione al numero 848.800.288, o direttamente in biglietteria il giorno stesso della visita fino a 15 minuti prima dell’inizio dei turni, previa disponibilità posti. Il costo è di 3 euro più il biglietto d’ingresso al Palazzo Reale, in piazza Plebiscito a Napoli.Domani pomeriggio “Napoli Street Art Tour da Pignataro a Bosoletti” al Rione Sanità. Uno speciale tour tra i più celebri, e i meno noti, interventi urbani di graffiti e grandi ritratti a bomboletta che decorano i muri e le facciate dei palazzi dello storico quartiere. Appuntamento alle 17 in piazza Cavour fuori alla metro Museo 1 (fontana del Tritone), il tour durerà circa due ore e mezzo, la quota di partecipazione è di 12 euro (incluso aperitivo), bambini 6 euro, under 6 gratis. Prenotazione obbligatoria scrivendo a napolistreetart@gmail.com, o per whatsapp ai numeri 3384618849, 3397645533.Domenica mattina si potrebbe organizzare una gita a San Leucio al museo della Seta del Real Belvedere Borbonico. L’associazione InsolitArt Tour da appuntamento alle 11 per partecipare a un’itinerario guidato alla scoperta del gioiello casertano del complesso Monumentale di San Leucio; si andrà alla scoperta delle meraviglie custodite a San Leucio e alla scoperta della grande opera manifatturiera voluta da re Ferdinando IV di Borbone, che riuscì nell’intento di creare una comunità autonoma (chiamata appunto Ferdinandopoli), con la “Reale Colonia di san Leucio”. Tutto questo si conoscerà partecipando alla visita completa della colonia, che partirà dal grande cancello sormontato da un arco con su lo stemma reale sostenuto due leoni; a destra e a sinistra dell’arco sono presenti due casamenti dei quartieri operai, il san Carlo e il san Ferdinando, che comprendono trentasette unità abitative. I quartieri operai sono collegati al palazzo del Belvedere da una scalinata a doppia rampa che racchiude le scuderie reali. Le due rampe terminano sul piazzale del Belvedere, davanti all’ingresso della chiesa dedicata a san Ferdinando Re, ricavata dal salone delle feste del Belvedere nel 1776. Si proseguirà ancora fino ad arrivare al lungo edificio della filanda che è sottostante alla cuculliera, dove venivano allevati i bachi da seta. E ancora tanto nell’appartamento Reale tra i dipinti di Fischietti con scene allegoriche degli amori di Bacco ed Arianna, del bagno di Maria Carolina, con alle pareti i disegni ad encausto di Philipp Hackert. Non mancherà la visita della fabbrica serica, interessante percorso di archeologia industriale alle sale che custodiscono strumenti per la produzione e lavorazione della seta, un’ampia sala con telai in legno perfettamente funzionanti, mostra di manufatti, la cuculliera e la filanda. La quota di partecipazione è di 10 euro a persona (per i ragazzi dagli 8 ai 18 anni il costo è di 8 euro - fino a 7 anni gratis). L’appuntamento è alle 11 in punto all’ingresso del Sito Reale del Belvedere di San Leucio, prenotazione obbligatoria per whatsapp al numero 3493090636 o scrivendo a insolitartour@gmail.com.Domenica mattina alle 11.30 si potrà partecipare alla “Passeggiata teatralizzata per le vie di Soccavo”. La Soccavo Magazine, nelle domeniche del 5 e del 26 maggio, ha in programma una lenta e piacevole passeggiata fotografica per le vie che celano l’archeologia presente a Soccavo: guidati dagli attori della compagnia di teatro Vana Imago, si percorreranno le strade tra la Torre dei Franchi e la Croce di Piperno, per riscoprire, divertendosi, i luoghi storici di un quartiere considerato ai margini. L’evento è gratuito e basterà presentarsi alle 11.30 alla Torre dei Franchi in via Torre di Franco 89, Napoli, ma bisognerà prenotare la propria presenza al numero whatsapp 351 166 3602.Domenica mattina alle ore 12, nell’ambito della mostra mercato Planta 2019, nei viali dell’Orto Botanico di Napoli, si potrà assistere al concerto della Coriòla - rassegna musicale "Nel cortile del castello".Per chi volesse abbinare la visita al museo di Capodimonte con uno spettacolo teatrale, potrà partecipare a una visita recitata ambientata ai tempi di re Carlo di Borbone, domenica pomeriggio alle 16.45. L’associazione Le Capere – donne che parlano di Napoli, ha in programma una visita teatralizzata del museo, che promette di far “immergere i partecipanti nell’arte pittorica dei capolavori realizzati dai maestri più celebri del passato, appartenenti alla Collezione Farnese. Le sale dell’appartamento reale si illumineranno, mostrando i ritratti dei re, le decorazioni, gli arredi e le porcellane di Capodimonte. Durante la visita guidata, gli attori di Musicapodimonte Rodolfo Fornario e Antonella Quaranta, accoglieranno nelle vesti di Re Pulcinella e di una bellissima dama del settecento”. Lo spettacolo terminerà con un siparietto tra re Ferdinando e Carolina, noti battibeccanti, genitori di diciotto eredi. L’appuntamento è alle 16.45 alla biglietteria del Museo di Capodimonte, il contributo per gli adulti è di 12 euro, 8 euro dai 13 ai 18 anni, i bambini under 12 non pagano. Prenotazione obbligatoria ai numeri 3289705049, 3274910331, o scrivendo a lecaperetour@gmail.com, info www.lecaperetour.it.