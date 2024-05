Chantecler celebra la bellezza di Capri attraverso un importante tributo al patrimonio artistico e culturale dell’isola

Gli ottant’anni della Campana Chantecler sono stati celebrati attraverso un importante tributo artistico-culturale che è riuscita a trasformare la facciata della sua boutique-gioielleria in un’opera d’arte contemporanea grazie alla collaborazione di uno scultore di fama internazionale come Giuseppe Ducrot.

L’artista mediante l’utilizzo della ceramica attraverso le volute e i cartigli di matrice barocca, ha voluto rievocare le caratteristiche della chiesa di San Michele ad Anacapri. Con questo intervento artistico spiegano dalla Maison Caprese, «intendiamo anche annunciare che effettueremo il restauro e la conservazione della Campana della Storica e antica chiesetta di San Michele alla Croce, un modo tangibile per restituire un frammento del prezioso contributo che il brand da sempre apporta alla comunità».

Ma non finirà con il restauro, le iniziative che l’antico brand caprese di gioielli ha in programma per l’isola, che conta entro un biennio di aprire il proprio museo, nell’ambito di una continua lettura dell’epopea artistica che sono emerse dal crogiolo dell’isola di Capri.