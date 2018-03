Chocoland a Sorrento: scarpe di cioccolata e tavolette alla cannabis

Venerdì 9 Marzo 2018, 17:11 - Ultimo aggiornamento: 09-03-2018 17:11

Sorrento - Scarpe decolleté con tacchi a splillo, forbici, chiavi inglesi, manette, ferri da stiro, corni. Tutto di cioccolato. Oggetti e forme più svariate realizzate da quei maestri che sanno unire gusto, creatività ed estetica. Al «Chocoland» di Sorrento ci sono espositori provenienti da centro e sud Italia, oltre che dalla penisola. «Alla fiera del cioccolato di Sorrento c'è anche tanta pasticceria - spiega l'organizzatore Luidi De Simone - e divertimento. Di mattina sono previsti laboratori dedicati agli studenti delle scuole del territorio. Nel pomeriggio dimostrazioni ad opera di pasticcieri, aperte a tutti». La fiera, allestita in piazza Angelina Lauro, durerà fino a domenica 11 marzo. «Come evento conclusivo ci sarà l'esibizione di un pasticciere di Sorrento che realizzerà un salame in cioccolato di 10 metri».Tra le particolarità esposte, il cioccolato alla cannabis. «E' fatto di olio essenziale estratto dalla pianta di cannabis con l'aggiunta di semini interi. Ovviamente non sballa» spiega il titolare dell'azienda espositrice.Nel weekend gli stand saranno aperti dalle 10 a mezzanotte. Tra gli eventi in programma, il dolce a sorpresa preparato dal maestro Alberto Parascandalo in programma sabato alle 20.