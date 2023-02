Napoli, arriva «Chorea vacui» la mediazione visio-oietica di teatringestazione a Città della Scienza il 23 febbraio

Il Planetario di Città della Scienza prosegue le sue aperture serali. Dopo il successo di Appuntamento in Via Lattea del 14 febbraio è la volta di un nuovo evento innovativo che vede al centro sempre la location suggestiva del Planetario. Artescienza è una forma di collaborazione, inaugurata con lo spettacolo Chorea Vacui, che dallo scorso anno propone incontri nei diversi luoghi della scienza, combinandosi con le attività dei luoghi che lo accolgono. Il 23 febbraio alle ore 19 proprio al Planetario di Città della Scienza va in scena Chorea Vacui di Teatringestazione regia e cura di Anna Gesualdi e Giovanni Trono.

Chorea Vacui, spettacolo che può svolgersi in vari contesti spaziali, attiva - grazie al testo messo in voce in relazione diretta con lo spazio - un’estensione della sensibilità visiva, che trasporta gli spettatori in una dimensione poetica in cui tempo e spazio, storia e presenza, materia e antimateria, visibile e invisibile, si congiungono generando una ulteriore possibilità di percepirci insieme come un corpo vivo.

Seguirà lo spettacolo live del Planetario: Il Cielo del Mese. Sarà possibile osservare le principali costellazioni e le stelle più̀ brillanti non tralasciando i miti che esse raccontano; individuare pianeti e lune ma anche splendide nebulose fatte di gas interstellare e altri corpi celesti.