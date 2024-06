«Dall'Oceano al nostro rubinetto»: il ciclo dell'acqua spiegato in un docufilm alla stazione zoologica di Napoli

Narrare l'importanza dell'acqua quale elemento fondamentale della vita di ogni essere vivente, non è mai troppo. Insegnare alle nuove generazioni come l'acqua arrivi a noi, attraverso un ciclo complesso, è dovuto, affinchè si comprenda che la non si può sprecare. Il messaggio viene lanciato in modo efficiente se si invita a viaggiare con la mente e se si lascia spazio all'immaginazione. E' questo il fine del docufilm "Dall'Oceano al nostro rubinetto.Un bene comune: l'acqua", presentato mercoledì 29 maggio al Museo Darwin-Dohrn, nato dalla sinergia tra Acqua Bene Comune Napoli, Fondazione Dohrn e Mare Vivo. La produzione esecutiva è stata affidata all'associazione "Canoneinverso officina di idee". La regia è di Otwin Biernat e Lucille de Rochefort. Questa presentazione si è inserita come evento nel ciclo "Maggio dei Monumenti 2024". Il documentario narra, attraverso gli occhi di due bambine di diversa nazionalità, come arrivi l'acqua nelle nostre case.

L'evento ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali. Hanno partecipato il Sindaco del Comune di Napoli, Gaetano Manfredi, Alessandra Sardu, presidente CdA ABC, Sergio De Marco, Direttore Generale ABC, Roberto Bassi, presidente della Stazione Zoologica "Anton Dohrn", Ferdinando Boero, presidente della Fondazione Dohrn e Rosalba Giugni, presidente di Marevivo Fondazione ETS.

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di sensibilizzare ad un uso responsabile e parco dell'acqua che è un bene comune e come tale va trattato.

«Spiegare che l'acqua viene dagli Oceani è fondamentale. C'è un ciclo naturale che porta l'acqua nei nostri fiumi e quindi nel nostro acquedotto", ha affermato il professore Ferdinando Boero, Presidente Fondazione Dohrn, "Ci sono proposte di legge per l'educazione ambientale sull'acqua nelle scuole. Se non ci sono le perturbazioni atlantiche, l'acqua non scende giù. In relazione alla Campania è l'acqua oceanica che arriva nell'acquedotto del Serino. Le protagoniste del docufilm sono due bambine, di cui una africana. La madre gli ha sempre raccontato che in Africa c'è la siccità e sorge la curiosità di vedere l'acquedotto. E' necessario diffondere le giuste conoscenze, solo in questo modo si uniscono i "puntini" e ne emerge un quadro chiaro», ha sottolineato il professore Boero.

Alla base della necessità di una migliore gestione delle risorse idriche vi è il cambiamento climatico, dunque la divulgazione e l'informazione sono fondamentali. ABC, Marevivo e la Fondazione, da sempre, si impegnano in attività didattiche, di conoscenza e di informazione sulla corretta gestione dell'uso dell'acqua.

L'incontro è stato moderato da Gino Aveta, autore televisivo e radiofonico.