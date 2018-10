Successo di pubblico al Cinema Astra per «Venezia a Napoli»

Mercoledì 24 Ottobre 2018, 19:31

Grande successo di pubblico ieri per la prima giornata della rassegna “Venezia a Napoli. Il cinema esteso”, diretta da Antonella Di Nocera, che proseguirà fino al 28 ottobre con 40 film dal programma della 75. Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia e oltre 30 ospiti. Ad inaugurare la manifestazione, in un affollatissimo Cinema Astra, insieme alla Di Nocera, il Prorettore della Federico II Arturo De Vivo, con i protagonisti della giornata, da Tony D’Angelo, che ha presentato il corto “Nessuno è innocente” con un emozionante ricordo di Riccardo Zinna, agli autori Giovanna Taviani, Giorgio Ferrero, Federico Biasin e tanti amici come Gaetano Di Vaio e Angelo Curti.Sold out per l’esclusiva napoletana del film postumo di Orson Welles “The other side of the wind”, presentato da Diego Del Pozzo. Atteso oggi Enrico Ghezzi che alle 17,30 all’Astra presenta “Ni De Lian (Your Face)” del regista cinese Tsai Ming-Lianginsieme a Ottavio Ragone, responsabile della redazione napoletana di Repubblica e Paola Paderni, direttrice dell’Istituto Confucio Napoli. Domani giovedì 25 ottobre arrivano Renato Carpentieri, Robero Andò e la regista francese Sarah Marx, grande attesa anche per l’anteprima di “What you gonna do when the world’s on fire?” di Roberto Minervini.