Cinema per la Scuola, gran gala con cinquemila studenti a ​San Giovanni a Teduccio

Con la partecipazione di oltre 5.000 studenti delle scuole superiori, incontri con ospiti e laboratori di sceneggiatura e regia curati da esperti, si concludono con successo i progetti, realizzati a San Giovanni a Teduccio, a cura di Antonella Di Nocera, nell'ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da Miur e Mibact (Bando Cinema per la Scuola – Buone Pratiche, Rassegne e Festival A.S. 2018/2019), con al centro il cinema come veicolo di diffusione culturale per i più giovani. Due le iniziative: “Il cinema del pensiero”, rassegna di film e incontri per riflettere sui grandi temi del nostro tempo, e “Amori a San Giovanni a Teduccio”, laboratori di cinema guidati dal Liceo Statale Don Lorenzo Milani e condotti da Giovanni Piperno e Pier Paolo Piciarelli. Un bilancio positivo che verrà presentato nella giornata di chiusura venerdì 20 dicembre alle ore 10 presso l’Auditorium del Complesso Universitario di San Giovanni a Teduccio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.



Un anno di lavoro che ha portato alla realizzazione di tre cortometraggi tra cui quello inedito di Giovanni Piperno con i ragazzi del Don Milani dal titolo provvisorio “Filone d’amore”, “Io so’ vivo” realizzato da Flavio Ricci con gli studenti dell’I.S.I.S. Rosario Livatino, che si è già aggiudicato un premio al Napoli Film Festival e al Marano Spot Festival e il corto dei ragazzi di una classe di scuola media dell’istituto comprensivo Vittorino da Feltre con interviste realizzate da Piperno il giorno prima dell’omicidio dello scorso 9 aprile proprio fuori la scuola.



Con il coinvolgimento delle scuole “Istituto Alberghiero Ippolito Cavalcanti”, “I.S.I.S. Rosario Livatino”, “Liceo Statale Don Lorenzo Milani”, “I.S.I.S. Francesco Saverio Nitti” di Napoli e “I.I.S. Francesco Saverio Nitti” di Portici, il programma inizierà con i saluti del sottosegretario al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, On. Giuseppe De Cristofaro e di Lucia Fortini, Assessore all'Istruzione, alle Politiche sociali e alle Politiche giovanili della Regione Campania. A seguire Antonella Di Nocera e la dirigente scolastica dell’Istituto Don Lorenzo Milani Angela Viola illustreranno i progetti e gli esiti. La giornata si concluderà con la proiezione di un video che ripercorre i dodici appuntamenti della rassegna “Il cinema del pensiero”, in collaborazione con l’Università degli Studi Federico II e le associazioni “Un’altra galassia” e “Astrea sentimenti di giustizia”. Dal mese di aprile al mese di dicembre, si sono alternati in cattedra gli scrittori Maurizio De Giovanni e Massimiliano Virgilio, i registi Leonardo Di Costanzo, Alessio Cremonini, Bruno Oliviero, Laura Luchetti, Margherita Ferri, il filosofo Gennaro Carillo, il professore Edoardo Cosenza e il giudice Alfredo Guardiano. “Il cinema del pensiero” è stata un’occasione di formazione culturale e approccio dei giovani studenti con il bellissimo polo universitario di San Giovanni a Teduccio, eccellenza del territorio, e in particolare con l'Auditorium, vera e propria sala cinematografica del campus universitario a est di Napoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA