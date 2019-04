Giovedì 11 Aprile 2019, 14:00

Anticipata di una settimana esatta, arriva la Pasqua di Città della scienza, che verrà celebrata appunto il 14, con “Sorpresa! Tutta la scienza racchiusa in un uovo” – giornata di attività per bambini (manon solo) con un digressioni nel mondo della cioccolata.Ma, siccome ogni evento della struttura mira a far conoscere qualcosa in più a chi vi partecipa, le iniziative saranno lo spunto per scoprire ad esempio l’origine di una tradizione o le varianti di un uovo. E allora, vediamo alcune di queste iniziative, partendo proprio dall’indiscusso simbolo pasquale, che sarà oggetto di “C’è uovo e uovo!”: si guarderà un video con diverse tipologie di uova, e si cercherà di indovinare a quale animale appartengono; oppure dell’incontro dedicato alle “Uova dei parassiti”: grazie all’ausilio di modellini, peluches, preparati microscopici, si imparerà qualcosa in più sui parassiti degli animali e dell’uomo, sulla loro vita e su come interagiscono con noi. Ma ancora, ci sarà “EGGsperiment” – science show interattivo, durante il quale le uova saranno oggetto di esperimenti che le renderanno rimbalzanti, galleggianti, colorate.Per i genitori preoccupati della sicurezza in campo alimentare, sarà invece interessante l’incontro – a cura dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, e guidato dalla dottoressa Yolande T. R. Proroga – “Come preparare un pranzo di Pasqua sicuro?”. Saranno forniti strumenti per fare attenzione alle malattie trasmesse dagli alimenti o dall’acqua (non così rare, se nel 2017 in Europa ne sono stati segnalati circa 350.000 casi), con indicazioni su quali sono le più diffuse e dove possono annidarsi. Tra i cibi che più frequentemente provocano problemi possono esserci la carne e i prodotti a base di carne (ma anche del pesce e dei suoi derivati) e le uova – dunque, alimenti non inusuali sulle tavole pasquali.Oltre alle regolari attrazioni della struttura, ci saranno ancora il laboratorio per realizzare biglietti di auguri pasquali in 3D e quello per dipingere un uovo, l’incursione nel mondo magico del Bianconiglio, la performance di bike show “Trial-Time”: l’atleta professionista Marco Lacitignola si esibirà in evoluzioni che lasceranno tutti a bocca aperta. Infine, saranno distribuiti ovetti di cioccolata.La festa di Pasqua di Città della scienza (via Coroglio 104; ulteriori informazioni, sul sito e al numero 081/7352220) comincerà domenica 14 alle 10, e proseguirà fino al tardo pomeriggio.