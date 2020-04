​Ciro Oliva: chiacchiere dal sofà e consigli «anti noia» ​​ #IoRestoACasa

Ultimo aggiornamento: 23:50

A casa: per necessità, per prudenza o per pazienza, ma soprattutto per rispetto del Decreto.«Da sofà a sofà»: incontro telefonico con, ovvero “Concettina ai tre santi” allaSanità. Nel ventre della Napoli più autentica e vivace, è lui il più giovane e social tra i fuoriclasse della pizza partenopea, intraprendente e frenetico ventisettenne, sempre sul pezzo per trovare idee e iniziative su Instagram (dove vanta oltre 120mila follower) e nel suo quartiere, amicissimo di calciatori, cantanti e attori che frequentano la sua pizzeria.Per ora in pizzeria non si scende, ma tengo ben viva la parte virtuale del mio lavoro con mail, telefonate, dirette o iniziative con fornitori e clienti.In realtà ho già in mente come rimodulare l’ambiente, gli spazi e le distanze tra i tavoli da “Concettina ai tre santi”, che aprirà per turni di pranzo e cena solo su prenotazione.Siiii, divertente! Non potendo assaggiare, io giudico a vista il risultato: Ciro è stato bravino, mentre Insigne ha vinto facile perché ha un suocero pizzaiolo, ma Armando Izzo ha bruciato la pizza così gli dato il premio di consolazione! Per il weekend entrante sto per chiedere la sfida a Serena Rossi, Rocco Hunt e Ciro Petrone.Dunque dunque… Alla mattina lei pulizie e cucina, io organizzo i giochi per la piccola, la scuola on line per la più grande e mi occupo del bucato: ho imparato a usare lavatrice e asciugatrice! Pomeriggio e sera si condividono, chiacchiere, divano e tv, mentre per cena posso solo fare da assistente alla cuoca di casa. Pizza una tantum e… giammai fritta, pena: dormo in cucina!Con enorme piacere ti rispondo: il bravo papà! Orgoglioso, innamorato e dedito alle mie tre donne: assai oltre l’assistente domestico, il babysitter e il compagno di giochi della mia piccolina…Oggi mia moglie esaudisce due mie richieste, anzi desideri: mammarelle lesse e olio evo, ma prima di tutto uno spaghettone aldentissimo al pomodoro fresco, rigorosamente pelati san marzano.…Allora: Fabio Cannavaro, Ciro Petrone e Mia D’Alessio (del ristorante Aurora di Capri): calcio, cinema e cucina tradizionale sono le mie passioni, ma naturalmente conversiamo di tutt’altro soprattutto in queste giornate lunghe e lente…Dal settimo piano tra piazza Cavour e la Sanità ogni mattina presto esco al balcone: a voce alta auguro “buongiorno!” e nessuno risponde, ma se faccio uno starnuto sento immediatamente serrare le imposte! Scherzo… amo i miei vicini: chiacchiero sul pianerottolo (a dovuta distanza, si sa) con la dottoressa accanto e il portiere Gennaro, siamo molto amici e condivido spesso certe prelibatezze del mio casaro e il mio fruttivendolo e verdumaio. Siamo tanto “napoletani”…Mhà, qui da noi tanta coralità e canzoni: con le bimbe abbiamo dipinto il più grande lenzuolo arcobaleno “Andrà tutto bene”!Il mio cantante preferito è Rocco Hunt: ci stringeremo in “Stu core t'apparten”…Naaaa… tiktok à gogo!…divano & playstation!…apple tv: è la mia scatola magica!Promuovo da sempre diversi crowdfunding, non solo nel mio quartiere, ma ora più che mai è importante, anzi è necessario sostenere in qualunque modo ognuno riesca il lavoro e la ricerca negli ospedali e la protezione civile, senza dimenticare i bisognosi e purtroppo i “nuovi” bisognosi.…’A verità? Voglio andare a pranzo con tutta la mia famiglia, genitori, fratelli e suoceri all’aperto davanti al mare con vista Vesuvio!…Vabbè, lo dico sottovoce: il mio rifugio segreto è Amazon: esploro, curioso tra le categorie, scovo piccoli prodigi di tecnologia e faccio frequenti acquisti non esosi ma divertenti o utili.Ottima idea: tu margherita e io marinara!