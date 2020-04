Città della Scienza presenta “Bit Va in missione”: medici e scienziati contro il coronavirus

Città della Scienza Presenta “Bit Va in missione”, una storia illustrata, con protagonista Bit, la storica mascotte del museo scientifico, per spiegare ai più piccoli, in poche semplici parole e molte immagini colorate, cos’è il Coronavirus e come la scienza può combatterlo.



Otto tavole illustrate, accompagnate da un breve racconto in cui il piccolo eroe Bit, in versione scienziato, si appresta a sconfiggere questa brutta pandemia.



Uno spunto allegro e semplice per spiegare ai più piccoli il ruolo della scienza e dei medici in questa battaglia e aiutarli a comprendere questo difficile momento, in cui tutte le loro abitudini e la loro quotidianità sono sospese e trasformate dalla necessità di quarantena e distanziamento sociale.



Un’occasione e un invito a non dimenticarci dei nostri piccoli cittadini, la cui condizione è oggi quella messa più alla prova.

