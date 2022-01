Città della Scienza di Napoli, weekend dedicato a pittura e riciclo per i più piccoli con gli acquerelli di caffè

Il 22 e il 23 gennaio a Città della Scienza il weekend è dedicato alla pittura e al riciclo. I piccoli dai 3 ai 6 anni potranno trasformarsi in artisti visivi dipingendo splendidi acquerelli sostenibili utilizzando acqua e posa di caffè per dare vita a mappe o antichi documenti grazie alla collaborazione con caffè Borbone.

Inoltre il Museo Interattivo del corpo umano Corporea e l’affascinante Planetario 3d dove viaggiare nell’universo e nei suoi misteri attendono come sempre i piccoli scienziati in erba e gli appassionati di tutte le età per avventurarsi all’insegna della scienza e della scoperta.

Sarà inoltre possibile visitare la nuova isola tematica, «Sars- Cov-2: Il virus che ci ha cambiato la vita», allestita all’interno del museo Corporea, che con video, installazioni multimediali e dimostrazioni interattive racconta la pandemia, le sfide che attendono ancora il mondo della ricerca ma anche la società con i suoi adattamenti e le sue trasformazioni; la mostra Insetti&co dedicata all’affascinante mondo dei piccoli invertebrati e la mostra 7 passi nella sostenibilità, in cui cimentarsi nella costruzione di abitazioni intelligenti e sostenibili e infine con «Lo Spazio nel Tempo_Le Mappe Celesti dalla Carta al Bit» si può ripercorre l’evoluzione del concetto di mappa celeste e di cartografia planetaria fino agli spettacolari risultati raggiunti oggi dalle missioni spaziali.