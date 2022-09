Città della Scienza, alla scoperta dello spazio il 24 e 25 settembre

Attraverso “Il cielo del mese”, nuovo “live show” al Planetario, sarà possibile esplorare il cielo notturno, tanto suggestivo quanto mutevole, imparare a riconoscere le principali costellazioni e le stelle più brillanti, oltre che apprendere storie mitologiche e straordinarie.

Lo “Spazio da scoprire” è il titolo del fine settimana del 24 e del 25 settembre a Città della Scienza. Laboratori interattivi e tante curiosità, per i giovani visitatori, sul sistema solare e su come costruire velivoli che possono viaggiare nello spazio cosmico. Molteplici attrazioni offerte da Partenoplay, quarta edizione del Festival del gioco per tutti, le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alla Mostra insetti.

Domenica alle ore 11:00 verrà inaugurata la mostra fotografica collettiva “L’arte nell’epoca della sostenibilità ambientale”, curata da Francesca Sciarra e Anna Serrato. La mostra fa parte delle oltre cento esposizioni relative al Progetto fotografico nazionale Fiaf 2020/21 “ambiente clima futuro”.