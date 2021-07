Città della Scienza, un weekend per conoscere gli “abitanti” delle spiagge

Il weekend del 10 e 11 luglio a Città della Scienza strizza già l’occhio alle vacanze: le attività proposte nei due giorni invitano infatti il pubblico di piccoli e grandi visitatori a guardare alle spiagge con un occhio più attento e scientifico. Gli oggetti che è possibile trovare sulle spiagge sabbiose spesso sono in grado di raccontarci degli straordinari adattamenti che animali e piante marine hanno evoluto nei secoli per sopravvivere nei loro ambienti. Osservando pezzi di conchiglie, strane pallottole fibrose, legni scavati, gusci forati ì i piccoli visitatori potranno scoprire come vivono gli invertebrati dei nostri mari, cosa mangiano, come si difendono dai predatori e perfino come contribuiscono alla formazione delle future montagne.

APPROFONDIMENTI I MUSEI Riapre Città della Scienza, ​il programma delle mostre IL FESTIVAL Laboratori con le Nuvole, Giffoni fa rete con il Madre e Città... LA FORMAZIONE Ict, Città della Scienza lancia Gps: il progetto di...



Dopo questa dimostrazione scientifica si potrà diventare dei veri detective” ambientali e le passeggiate sulle spiagge non saranno più le stesse. Il biglietto unico di 5€ include anche la visita al Museo Interattivo del Corpo Umano Corporea, alla mostra Missione Antartide. 35 anni di missione italiana nel continente estremo, ed un’attività di laboratorio/dimostrazione scientifica. L’ingresso, dalle 9.30 alle 16.30, è su prenotazione obbligatoria tramite acquisto del biglietto on line o inviando una mail a contact@cittadellascienza.it. Nel rispetto delle norme anti Covid, tutti i visitatori, anche i bambini dai 6 anni, hanno l’obbligo di indossare la mascherina, all’ingresso del museo e lungo il percorso di visita sono disponibili dispenser di gel disinfettante.