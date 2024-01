Città della Scienza, weekend all'insegna del corpo umano

ll weekend del 27 e 28 gennaio a Città della Scienza sarà all’insegna di un affascinante viaggio nel corpo umano, in collaborazione con Soresa S.p.a – Società Regionale per la Sanità. In un’avventura straordinaria attraverso i misteri, le meraviglie e le curiosità che si celano nel nostro complesso organismo, piccoli e grandi visitatori potranno scoprire l’anatomia e le funzioni degli apparati e dei sistemi che ci permettono di vivere, muoverci e sperimentare il mondo intorno a noi.

Attraverso laboratori coinvolgenti, dimostrazioni scientifiche e attività divertenti, si sveleranno i segreti per mantenersi in salute, anche grazie al Portale Salute del Cittadino, lo strumento che permette di accedere ai servizi online messi a disposizione dal Sistema Sanitario Regionale, nell’ambito del più ampio progetto della Regione Campania denominato Sinfonia, realizzato da Soresa. Attraverso il gioco “Le tappe di una grande storia… di SALUTE!” verranno ripercorsi i momenti fondamentali della nascita del Sistema Sanitario Nazionale Italiano per arrivare a Sinfonia, il portale Salute del Cittadino.

E ancora: con il laboratorio interattivo “Un esercito di anticorpi!” si potrà scoprire come il sistema immunitario combatte gli agenti patogeni preparando il corpo per gli attacchi futuri. Con “Fingerprint Art” si potranno trasformare le impronte digitali dei propri polpastrelli in colorati organi del corpo; con “A pieni polmoni!” si potrà osservare il comportamento dei polmoni mentre si respira attraverso la costruzione di un modellino che ne simula il funzionamento. L’interactive lab “Mano Robotica” consentirà di costruire una semplice mano in cartone che duplica in tempo reale il movimento trasmesso dalla mano di chi la indossa. Infine, nell’affascinante science show “Siamo fatti così” si potranno osservare al microscopio preparati istologici e allestire vetrini a fresco per indovinare di quali sistemi e organi si tratta. Inoltre, in occasione del Giorno della Memoria che si celebra il 27 gennaio, si terrà il laboratorio speciale Memorie e Fratellanze, per commemorare l’Olocausto e riflettere sul valore dell’amicizia e della fratellanza.

Non mancheranno come sempre gli spettacoli al Planetario, le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alla Mostra Insetti & Co.