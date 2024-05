Città della Scienza, il 18 maggio apertura serale per la «Giornata dell’Astronomia»

In occasione della Giornata Internazionale dell’Astronomia, sabato 18 maggio, un nuovo appuntamento in Via Lattea attende tutti i visitatori appassionati di astronomia e non solo, al Planetario di Città della Scienza, aperto di sera.

Sarà possibile scorgere, nella infinita notte, costellazioni, stelle e pianeti oltre a spettacolari nebulose. Insomma, tutti i fenomeni particolari dell’Universo con le ultime immagini da brivido provenienti dal telescopio spaziale James Webb. La serata al museo inizierà con l’accoglienza in Museo, dj set e aperitivo in compagnia di Polyphemos Enoformaggeria Flegrea.

A seguire esperienza immersiva in Planetario con performance musicale, arpa elettrica e voce di Rossella De Falco. La serata si chiuderà con la magia dell’osservazione diretta ai telescopi di stelle e di altri corpi celesti con Passione Astronomia. Infine, osservazione diretta ai telescopi di stelle e di altri corpi celesti con Passione Astronomia.