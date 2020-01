«Classico contro… Classico con» appuntamento clou al liceo Vittorio Emanuele II- Garibaldi

“Classico contro … Classico con” è l’appuntamento clou del liceo Vittorio Emanuele II-Garibaldi, con gli studenti che si confrontano sui grandi temi al centro del dibattito sociale e culturale, dalla legalità alla tolleranza, dall’accoglienza alla lotta ad ogni forma di sopruso e violenza, a cominciare da quella di genere, dai femminicidi all’omofobia. Un grande appuntamento di civiltà nella “Notte nazionale del liceo classico” prevista per venerdì 17 gennaio 2020 in via San Sebastiano 51, dalle ore 18. Anche quest’anno, per la sesta edizione, è ricco il carnet degli appuntamenti organizzati dal Vittorio Emanuele II – Garibaldi “ di Napoli, il più antico liceo classico della Campania, che coinvolgerà studenti, docenti e famiglie.



La serata, dopo l’Open Day e la presentazione della scuola, prevede un ricco programma di eventi ideati ed organizzati dagli studenti, in collaborazione con i loro docenti. Il tema scelto dal Liceo “ Vittorio Emanuele II – Garibaldi “, guidato dalla dirigente Valentina Bia, è CLASSICO CONTRO … CLASSICO CON … , una riflessione sui valori trasmessi dagli studi classici, che aiutano ad interpretare il presente, a riflettere sul destino dell’umanità, a praticare rapporti umani più autentici e positivi. Ecco, quindi, CLASSICO CONTRO la guerra e ogni forma di discriminazione e CLASSICO CON la legalità e l’integrazione sociale.



Le aule della sede di via San Sebastiano ospiteranno drammatizzazioni, momenti musicali e spettacoli di danza ma saranno anche trasformate in laboratori, destinati ad accogliere ed illustrare ogni specifica tematica di Classico Contro … Classico con … .



La Notte Nazionale testimonia che i classici, con la loro straordinaria capacità di esplorare i conflitti dell’anima, non sono monumenti del passato ma maestri di vita per il presente, non parlano solo all’intelletto e alla ragione ma riescono ancora a scuotere le nostre coscienze con i loro esempi. La Notte Nazionale è la forte testimonianza di un ‘ Italia unita dalla cultura e dall’ideale di difesa, promozione e salvaguardia delle nostre radici più autentiche, quelle della civiltà greco-romana.



Quest’anno, grazie alla collaborazione con il Goethe Institut e Comicon la manifestazione sarà introdotta dalla mostra “ Redrawing stories from the Past “, che racconta, con il linguaggio del fumetto, le storie di ebrei, internati in campi di concentramento nazisti e poi riusciti a fuggire e a rifarsi una nuova vita. La mostra è stata già ospite di Comicon Salone Internazionale del Fumetto di Napoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA