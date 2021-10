Coldiretti Campania e Neapolis Marathon: sport e nutrizione in piazza del Plebiscito

La maratona torna a Napoli. Pronta al debutto la prima edizione di Italiana Assicurazioni - Neapolis Marathon, con il Villaggio Sport & Nutrizione che aprirà ufficialmente i battenti venerdì 12 novembre. L’obiettivo è quello di accogliere sportivi, appassionati, personalità del mondo politico e culturale, cittadini turisti e vip in vista della giornata di gare di domenica 14 novembre, già inserita nel calendario degli eventi Fidal 2021 e che celebrerà a Napoli la tradizionale distanza dei 42,195 km. Foto archivio neapolismarathon.it.

Una prima assoluta quella promossa dalla società sportiva Neapolis Marathon che, col passare dei giorni, sta sempre più diventando un appuntamento utile a coinvolgere tutti i napoletani e i visitatori, che nel lungo week end di eventi potranno godere di numerosi eventi sportivi e turistico-culturali. E con l’approssimarsi della gara podistica, crescono anche le collaborazioni instaurate dagli organizzatori della maratona.

È di queste ore, infatti, l’intesa siglata tra la Ssd Neapolis Marathon e Coldiretti Campania, che si tradurrà in una grande rassegna che vedrà il naturale fulcro proprio in piazza del Plebiscito, dove si svolgeranno una serie di iniziative dedicate al mondo dello sport e alla sana alimentazione.

«Ritorna a Napoli – afferma il presidente della Ssd Neapolis Marathon, Maurizio Marino – un grande evento di atletica leggera che vedrà protagonisti insieme top atleti e amanti della corsa. Una gara nel rispetto della normativa sul Covid-19 per correre in sicurezza verso il traguardo della normalità».

«Coldiretti Campania ha sposato in pieno la Neapolis Marathon – dichiara il presidente Gennarino Masiello – ampliando la tre giorni anche al tema della dieta mediterranea. In piazza Plebiscito saranno allestiti spazi informativi e divulgativi sulla nutrizione a km zero, inscindibile da uno stile di vita sano».

Da Napoli parte quindi una inedita alleanza tra il mondo dello sport e l’agricoltura, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione degli sportivi e delle famiglie sul cibo sano “in corpore sano”. Ci saranno anche Agrilandia, uno spazio speciale dedicato ai bambini, e un calendario di convegni sul tema.