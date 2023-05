​Coloriamoci d'azzurro in piazza Mercato: «Per un tifo sano e corretto»

Mercoledì 31 maggio, alle 11, in piazza Mercato, Asso.gio.ca., d’intesa con l’associazione Obiettivo Napoli e con il patrocinio del Comune di Napoli e della II Municipalità, scende in piazza con una nuova iniziativa, a ridosso della “festa scudetto”. I bambini delle scuole primarie della II Municipalità saranno impegnati in una singolare mattinata: si coloreranno d’azzurro per festeggiare la squadra diventata campione d’Italia.

«L’ iniziativa – spiega Gianfranco Wurzburger, presidente di Asso.gio.ca. - punta a vivere la festa nella gioia e senza danneggiare monumenti, piazze, abiti. Lo sport è possibilità di educazione, di legalità, di rispetto delle regole e dell’avversario, accettazione dell'altro, non solo sul campo o sugli spalti, e possibilità e capacità di inclusione».

Il programma prevede un primo momento di gioco ed animazione. Poi, l’attesa e gradita presenza dell'artista Ciccio Merolla che si esibirà in Malatìa, uno dei brani più condivisi su TikTok che allude alla passione per la squadra azzurra.

Al momento hanno aderito diverse scuole: dall’istituto comprensivo Moricino alla Ristori; dalla Borsellino alla Oberdan; dalla Croce-Volino all’Arcoleo.

«Concluderemo la mattinata colorandoci tutti d’azzurro. Abbiamo infatti, acquistato una polverina azzurra, atossica e lavabile – prosegue ancora Wurzburger - che distribuiremo ad ogni bambino: sarà uno spettacolo vederli tingersi d’azzurro e vivere la festa senza sporcare e danneggiare nulla. L’invito ai bambini è ad indossare una t-shirt bianca: diventeremo azzurri insieme».