Comicon 2022, l'iniziativa dell'aeronautica: il fumetto per diffondere la propria cultura

Diffondere tra i più giovani la cultura aeronautica, attraverso il fumetto. Per questo, per la prima volta, l'aeronautica militare sarà presente al XXII salone internazionale del fumetto di Napoli, il Comicon. Da domani a lunedì, l'aeronautica militare sarà sia al padiglione Gioco, sia sui vialoni della manifestazione in uno stand con due aerei storici, il simulatore di volo e visori di realtà virtuale. Grazie ad un simulatore di volo ludico, tutti avranno la possibilità «volare» su un aereo multiruolo Eurofighter e osservare due riproduzioni in scala 1:1 di aerei storici dell'aviazione militare, il caccia nieuport 11 “Bebè” e il caccia macchi Mc.205.

Domani, alle 17.00, nella sala Mordor, è previsto l'evento «Bolidi&Nuvolette» durante il quale saranno presentati due progetti: «Hydroracer the Schneider trophy epic», un libro d'autore illustrato e un gioco da tavola insieme, che raccontano cos'è la coppa Schneider, una competizione per idrovolanti che venne istituita nel 1911 per incoraggiare il progresso tecnologico, soprattutto in campo motoristico. Inoltre, verrà presentato anche «100 anni di aeronautica militare a fumetti», collana composta da 12 graphic novel dedicate a personaggi e episodi storici dell'arma azzurra, che compirà il suo centenario il prossimo 28 marzo 2023.

Una serie di libri a fumetti che si avvale di autori emergenti, sceneggiatori, disegnatori, coloristi e copertinisti, per puntare alla generazione dei cosiddetti millennials. Sono già in vendita i primi due episodi «Ali su El-Alamein» di Francesco Archidiacono e, a breve, «In volo per la vita» di Vincenzo Grienti e Katia Ranalli.