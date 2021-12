Comicon 2022, il ritorno della fiera del fumetto alla Mostra d'Oltremare di Napoli dal 22 al 25 aprile

Comicon - International Pop Culture Festival torna alla Mostra d’Oltremare di Napoli dal 22 al 25 aprile 2022. Un’edizione attesissima dopo il record di 160mila visitatori raggiunto nel 2019 e i due anni di stop dovuti alla pandemia.

La fiera del fumetto napoletana è pronta a tornare con un programma ricco di ospiti ed eventi per l’affezionato pubblico che da più di vent’anni riempie le giornate di festival.

Tra le prime novità del 2022: Frank Miller, creatore di Sin City, 300 e Batman - Il ritorno del cavaliere oscuro, firma il poster della manifestazione; grazie alla collaborazione con l’editore Star Comics, One Piece numero 100, manga dei record che si appresta a diventare caso editoriale del prossimo anno, uscirà in occasione di Comicon e verrà celebrato con un’edizione speciale e una serie di attività esclusive; Frank Cho, scrittore e disegnatore e vincitore di un Emmy Award, è il primo ospite internazionale; Davide Toffolo - fumettista, musicista, voce e chitarra della band Tre Allegri Ragazzi Morti - è il Magister 2022. I Tre Allegri Ragazzi Morti saranno ospiti al Comicon lunedì 25 aprile per l'evento di chiusura del festival: un concerto dal vivo dove presenteranno i brani del nuovo album in uscita nel 2022.