Lunedì 8 Aprile 2019, 13:45 - Ultimo aggiornamento: 08-04-2019 14:06

Ci saranno anche due star di «Gomorra - La serie » tra gli ospiti di Comicon 2019, in programma dal 25 al 28 aprile alla Mostra d'Oltremare di Napoli. Cristiana Dell'Anna e Arturo Muselli, che interpretano nella serie rispettivamente Patrizia ed Enzo Sangue Blu, saranno ospiti, grazie alla collaborazione con Sky, sabato 27 aprile alle 14 all'Auditorium della Mostra. I due attori della serie, la cui quarta stagione è in onda in queste settimane, incontreranno il pubblico per raccontare della serie e dell'evoluzione dei loro ruoli: Patrizia è infatti la neo-regina del clan Savastano, mentre Enzo, diventato il nuovo «re» del centro di Napoli, si trova ad affrontare nuovi ostacoli.