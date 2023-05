Comicon, Aurora Cantone si aggiudica il «Contest Alcott cerca talenti»

Si concludono con il “Contest Alcott cerca talenti!” le iniziative ideate da Alcott in partnership con COMICON Napoli 2023. I cinque finalisti Giulia Estero, Anastasia Montesano, Gaia Ruffino, Aurora Cantone e Francesco Peluso, selezionati tra circa 200 partecipanti, hanno completato il loro disegno con una performance live nel Pop Up Store Alcott allestito alla Mostra d’Oltremare.

Tra loro, Aurora Cantone si è aggiudicata un contratto di stage aziendale Alcott della durata di tre mesi con opportunità di assunzione a tempo indeterminato ed è stata premiata Davide Zauri, creative and art director Capri Group. Per lei anche una tavoletta grafica Wacom. Ventun'anni, Aurora Cantone, diplomata al liceo artistico, frequenta la scuola di disegno In Form of Art di Napoli, la sua ambizione è diventare un'illustratrice e fumettista e, nel corso della sua formazione, ha studiato, in particolare, i tratti e lo stile di Mirka Andolfo, Barbara Canepa, Alessandro Barbucci e Angela Vianello.

Anastasia Montesano si è aggiudicata il premio messo in palio dalla giuria COMICON Napoli 2023, una vacanza studio EF Education First a Malta, ed è stata premiata dal presidente COMICON Claudio Curcio. Ventun’anni, di Spinoso (in provincia di Potenza), Anastasia ha iniziato a partecipare ai contest di fumetto e disegno nel 2018 e la sua ambizione artistica è realizzare grafiche e illustrazioni per le copertine dei vinili. I modelli a cui si è ispirata nel tempo sono, in particolare, Simone Bianchi e Andrea Sorrentino. Altre fonti di ispirazione sono il cinema e la musica rock metal.

Alcott è entrato con entusiasmo nel mondo della cultura pop del COMICON Napoli 2023.

«Il dialogo con il presidente Claudio Curcio e il direttore generale Carlo Cigliano ha dato vita a tante opportunità e ci ha permesso di compiere azioni concrete, in un’interessante condivisione di valori – spiega Francesco Colella, brand director Capri Group –. Con questo secondo contest, oltre a Virginia Maresca vincitrice di “Siamo tutti capitale”, avremo un altro giovane talento creativo in stage aziendale da noi e entrambi avranno l’opportunità di un contratto a tempo indeterminato. Poi la gioia di poter ospitare in un posto colorato, allegro, inclusivo, i ragazzi dell’associazione Tutticolori. E, ancora, l’opportunità di rendere concreto l'impegno di Alcott nella tutela dell’ambiente, con la produzione in cotone eco sostenibile della shirt ufficiale COMICON Napoli 2023 illustrata dalla fumettista Mirka Andolfo. La nostra volontà è sicuramente quella di continuare questo cammino al fianco di COMICON Napoli 2023, realtà ormai internazionale come la nostra».