Comicon Extra, a Torre del Greco la mostra del fumetto sul tema sessaulità e disabilità

«Sensuability. Ti ha detto niente la mamma? Reload Two» arriva in Campania, nell’ambito della rassegna Comicon Extra.

Dal 1 dicembre 2021 al 10 gennaio 2022, presso il Multisala Corallo di Torre del Greco, saranno esposte le opere della terza edizione della mostra dedicata al binomio sessualità e disabilità, promossa dall’associazione di promozione sociale Nessunotocchimario, in collaborazione con Comicon.

I protagonisti sono dei corpi imperfetti, ma estremamente sensuali che esprimono la bellezza e la potenza della loro diversità, diventando interpreti di alcune delle opere d’arte più famose al mondo.

«La collaborazione con il Comicon – commenta Armanda Salvucci, presidente di Nessunotocchimario e ideatrice del progetto Sensuability – ci riempie di gioia e di orgoglio. Raccontiamo temi di cui nessuno vuole parlare, né tanto meno stare ad ascoltare. Per questa ragione crediamo che il registro da adottare sia quello dell'ironia e dell’arte. Il fumetto, in particolare, incarna a pieno la nostra filosofia e non potevamo avere partner migliore».

L'inaugurazione, in programma il 1 dicembre alle ore 19.00, segue l'esposizione delle opere relative al bando precedente, incentrato sul rapporto tra cinema, disabilità e sessualità.

Inoltre, fino al 15 gennaio 2022 è possibile partecipare al bando in concorso per l'edizione dedicata al tema della pubblicità, che sarà inaugurata il 14 febbraio presso la Casa del Cinema di Roma. Presidente della giuria è Josephine Yole Signorelli, Fumettibrutti.