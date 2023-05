Napoli, alla Mostra d'Oltremare il Comicon parla napoletano e tifa Azzurri

E come poteva non tingersi completamente d’Azzurro una delle più felici ed euforiche edizioni del Comicon?

Il rendez vous per i cultori di fantasy, fumetti, cosplaying, videogames, serie tv, cartoons, manga, anime e giochi di ruolo ha radunato anche quest'anno alla Mostra d'Oltremare da ogni parte d’Italia (e non solo) “ragazzi di ogni età” sotto l’egida della libertà di espressione, l’arte e la professione, l’integrazione inclusiva e la cultura dei tempi in una quattro giorni ricca di appuntamenti e ospiti.

Celebrity del fumetto e del fantasy o della musica e le serie tv da ogni dove: Milo Manara, Zerocalcare, Slim Dogs, Time Walker, Anime Tea Time, Miki Yoshikawa, Aki Irie, Cristina D’Avena, Lillo Petrolio, Valerio Mastandrea, Caparezza, fino a Milos, Carmela e Don Salvatore di Mare Fuori.

Ogni evento insta-tiktokerabile ha creato post virali sui social: dall’anniversario dei 100 anni di Disney (con la cover "Forza Napoli" limited edition di Topolino) alle parate dei cosplayer Marvel, dai dj set da ballare sui prati alle file mangerecce al pizza-comicon coi beniamini Michele, Sorbillo, Salvo, Porzio o Pannella.

Ma quello che ha sicuramente fatto emozione e differenza sono stati i continui movimenti “Forza Napoli” spontanei ed effervescenti.

Parate, flashmob e cori hanno animato per quattro giorni i piazzali e i giardini della Mostra d’Oltremare, colorandoli di bandiere, musica e dediche “azzurre” che tantissimi partecipanti hanno voluto tributare alla squadra dello scudetto in ogni tono di blù nel costume e gli accessori, nei capelli e nel make-up, ma soprattutto nel cuore, mentre l’eco del Maradona proprio lì accanto preannuncia la grande festa cittadina, che è solo momentaneamente posticipata.