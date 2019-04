La community rosa corre sul lungomare di Napoli

Sabato 6 Aprile 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una community di donne con la passione per la corsa. Arriva a Napoli «Corri con noi» di Donna Moderna. L'iniziativa prevede allenamenti in diverse città italiane, partecipazioni a gare nazionali e una sfida finale, perché la corsa è sempre più donna.L'obiettivo è fare della passione per il running un'occasione di incontro, per consentire alle partecipanti di fare nuove amicizie, scaricare lo stress e far sì che si ritaglino del tempo per il loro benessere fisico, basta solo iscriversi. Dopo Catania, Milano, Palermo, Parma, Padova, Pescara, Roma e Torino, si corre anche a Napoli con il team di Donna Moderna. Gli allenamenti si svolgono tutti i lunedì - a partire da dopodomani - alle 18,30 alla Rotonda Diaz. Ad accompagnare le partecipanti l'ambassador Grazia Bellomo, barese di 41 anni che vive a Napoli. «Ho sempre praticato il running in solitaria. Così ho preparato anche la maratona di New York, tra le esperienze più belle della mia vita. Da quando faccio parte di un'associazione sportiva a Napoli, però, ho scoperto che gli allenamenti di gruppo sono molto più divertenti. Quando si corre insieme ci si sprona a vicenda e si sente meno la fatica. Ho imparato tanto dei miei coach e ho fatto anche nuove amicizie. Come ambassador per Corri con noi vorrei far innamorare tutte di questo sport che è la mia valvola di sfogo. Mi aiuta a ricaricare le batterie, mi rilassa e mi rende creativa. È uno sport sano e tutti possono praticarlo». Come in altre città d'Italia anche a Napoli gli allenamenti sono diversificati, in base alle capacità di ciascuno. Si può correre, ma anche camminare o preferire la camminata veloce. «Inizieremo con un percorso facile di 4 km su asfalto, tutto pianeggiante - precisa l'ambassador - L'idea è di spostarsi dal punto di incontro verso Castel dell'Ovo fino a piazza del Plebiscito e ritorno. Era uno dei miei percorsi preferiti quando mi sono allenata per la maratona di Atene. Per chi è più esperto abbiamo individuato un circuito lungo 10 km verso la collina di Posillipo e alterna pezzi pianeggianti a salite. Ma proveremo anche lo sterrato, sui sentieri della Villa Comunale, proprio di fronte al punto di ritrovo di Corri con noi». L'iscrizione a 28 allenamenti costa 35 euro e si riceverà una sacca con una canotta personalizzata «Corri con noi». Per poter partecipare agli allenamenti è indispensabile inviare al momento dell'iscrizione il certificato medico non agonistico.