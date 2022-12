Compra un Babbo Natale di cioccolato e regala un sorriso a un bambino

È partita l'operazione Babbo Natale: i volontari di Asso.Gio.Ca. (Asssociazione gioventù cattolica) distribuiscono l'omino di cioccolato al latte o fondente (500 grammi) per regalare un sorriso ai nostri bimbi. È possibile ritirare (al costo di dieci euro) Babbo Natale nella sede di Asso.Gio.Ca. in piazzetta Sant'Eligio 3, Napoli, (0816129420) oppure ordinarli via e-mail all’indirizzo info@assogioca.org, inserendo nell’oggetto: “Operazione Babbo Natale” L'associazione, di cui è fondatore Gianfranco Wurzburger, è attiva da 25 anni e ha sede a piazza del Mercato.