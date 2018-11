Con Migrantour sono gli stranieri a fare da guida ai napoletani

Venerdì 2 Novembre 2018, 20:02

Per uno straniero che arriva a Napoli e deve cominciare a costruire qui la propria nuova esistenza, sono informazioni utili e rassicuranti, che lo aiuteranno a conservare almeno parte delle proprie abitudini e tradizioni. Ma conoscere quali parti di mondo si trovano in città, incuriosirsi e magari sperimentarle, potrebbe essere interessante anche per i napoletani.Per farlo, si può prendere parte alle visite organizzate dalla cooperativa “Casba” (da contattare, per questa e altre iniziative, alla mail info@coopcasba.org o al numero 334/6049916) e che avranno come guide cittadini di origine straniera (senegalese, cingalese, somala e ecuadoriana, gambiana, russa, ucraina, e ancora ivoriana, mauritana e georgiana), che hanno precedentemente seguito corsi e fatto esperienza pratica. Le visite previste per questo e altri due sabati (il giorno 3, il 10 e il 17; appuntamento a piazza Garibaldi alle 10.30) fanno parte del progetto del Comune di Napoli “Stranieri napoletani”, alla sua prima edizione; e si intitolano “Il mondo in città”.E allora, il mondo – o meglio, i mondi dei quali si andrà alla scoperta saranno, tra gli altri, il primo supermercato di riferimento per i cittadini di origine straniera (di diverse nazionalità), la macelleria halal o i negozietti di artigianato magrebino, i parrucchieri africani, le panetterie e gli alimentari algerini, la moschea di via Firenze e il mercato senegalese di via Bologna.Ma la cooperativa, con il suo “Migrantour” organizza regolarmente visite guidate dai cittadini stranieri che vi collaborano, e così (seguendo le attività di “Casba”, se ne conosceranno le date), si potrà scegliere anche “Nel ventre di Napoli”: passeggiata al Mercato, luogo di incontri e scambi, dove è radicata ad esempio la comunità somala (tra le prime a inserirsi in città) e si trova la seconda moschea della città (risalente al 1997); oppure “Tutti i volti dello scambio”: tra via Tribunali e via Duomo, verranno raccontate la storia e le storie che portano dall’epoca della schiavitù a quella dell’accoglienza (seppur con tutti i limiti che mostra spesso), anche attraverso associazioni e luoghi di culto, centri di accoglienza e locali gastronomici di diverse culture. Oppure ancora, c’è “Loro di Napoli”: il Borgo Orefici, l’artigianato magrebino, le pietre che vengono dall’India parlano di lavoro e creatività, di scambi e contaminazioni.