Contesti Di-Versi: dialogo, arte e consapevolezza con i giovani

Le nuove generazioni diventano protagoniste in “Contesti Di- Versi”, il ciclo di incontri promosso dall’associazione Vola Ets, insieme ad Anlaids sezione Campania, Mascod, Jam e all’Ordine, col patrocinio di Csv Napoli, dell’Ordine degli Psicologi della Campania, dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli e il supporto di “A luci accese Durex”.

Si parte il 4 febbraio alle ore 19:30, presso il mitico “Tools”, il primo locale free condom della città con “Sexotan”, un focus su ansia, attacchi di panico e ansia da prestazione. In quella occasione, insegnanti e sessuologi cercheranno di rispondere alle domande dei giovani presenti in sala e non solo: sarà infatti possibile interagire tramite la diretta su Facebook e YouTube e inviare le proprie domande. Interverranno gli esperti di sessuologia e psicologia Stefano Caruson, Sonia De Balzo, Manuela Morra, Vincenzo Russo e Roberta Autore. Coordina Vincenzo De Falco. Al termine dell’incontro, il concerto dei Manà Musique.

Gli incontri “Contesti Di- Versi” si terranno la prima e la terza domenica di ogni mese, fino alla prima settimana di aprile. Dopo il 4 febbraio i prossimi incontri si terranno il 18 Febbraio, il 3, il 17 marzo e il 7 aprile.