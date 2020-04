Coronavirus, i ragazzi e la quarantena: puntata speciale su Rai Gulp, c'è la piccola napoletana Sofia

Sofia Piccirillo, piccola attrice napoletana, è tra i protagonisti della puntata speciale del magazine #Explorers in onda su Rai Gulp (canale 42) venerdì 10 aprile alle 18:00 e sarà replicata sabato 11 alle 14:10 (oltre a essere disponibile su RaiPlay).



La piccola attrice napoletana che in nella soap “Un posto al sole” interpreta Bianca Boschi, racconterà come vive la sua quarantena e come continua a coltivare le proprie passioni. Grazie alla rete scambierà informazioni, video e suggerimenti, con gli altri protagonisti, perché anche in un momento così difficile in cui bisogna “stare a casa” è possibile trascorrere il tempo in modo costruttivo e divertirsi.



Sofia ha fatto il suo esordio nel mondo dello spettacolo accanto ai the Jackal a soli 6 anni, in uno spot per Hasbro Gaming Monopoly e poi da lì è stata coinvolta poi in diversi esperimenti sociali di Fanpage, protagonista di uno spot natalizio con i calciatori del Napoli, ha fatto parte della famiglia Peluso nella fiction Rai L’Amica Geniale accanto al giovane Eduardo Scarpetta (suo fratello maggiore nella fiction).



Inoltre è stata la protagonista di due cortometraggi, il primo “Social” per la regia di Fabrizio Cantalupo, accanto all’attrice Adele Pandolfi nel quale ha interpretato sua figlia, e l’ultimo “La Musica è finita” di Vincenzo Pirozzi accanto ad attori come Ivan Castiglione (dalla fiction di Rosy Abbate), Stefania De Francesco attrice e cantante della compagnia di Biagio Izzo, e Miriam Candurro attrice di Un Posto al Sole, proiettato il 7 maggio scorso al cinema Metropolitan di Chiaia, a dicembre 2019, invece, è stata protagonista di un’intera puntata di Explorers su Rai Gulp.



Sofia inoltre frequenta l’Università del Cinema di Giuseppe Alessio Nuzzo e Giuseppe Mastrocinque.

La puntata speciale su Rai Gulp è stata realizzata in questi giorni di quarantena da alcuni dei ragazzi protagonisti delle puntate finora andate in onda. Il giovane percussionista Tommy Miglietta si collegherà da Lecce con i suoi coetanei sparsi per l’Italia per sapere cosa stanno facendo in questo periodo che vede tutti i ragazzi costretti a stare in casa.



Oltre a Sofia, ci saranno anche Le Giorgie (Milano), Marta Viola (Torino), Mirko Corpo (Napoli), Alpha Kids (Fiumicino), Tancredi Mazzei (Washington), Morgan Icardi (Torino), le gemelle Aurora e Giada Anfuso (Catania), Giuseppe Bertolotti (Catanzaro), Valerio e Mirko Lucia (Porto Empedocle), Sofia Del Baldo (Pesaro).

