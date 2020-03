We Belong to Naples», il senso di appartenenza ispira un photo contest online

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il photo contest "We belong to Naples" sarebbe dovuto svolgersi in questi giorni allo Spazio Tangram di Napoli ma ora resta valido e si trasforma in un concorso on line «Abbiamo dovuto ovviamente annullare la cena fotografica di domani, martedì 17 marzo - spiega Michele Del Vecchio (in foto) direttore di Spazio Tangram - ma ci piaceva l'idea di mantenere comunque in piedi il photo contest e non è escluso che ci vedremo ugualmente, anche se dalle proprie case, sfruttando i social network. Il concorso quindi ci sarà ma si svolgerà tutto on line, con votazione "popolare" e votazione di giuria tecnica. Un modo per sentirsi vicini anche a distanza come previsto dalle misure per arginare il Coronavirus. Abbiamo già ricevuto decine di fotografie».Il tema di questo quinto photo contest, scelto dal fotografo Gaetano De Angelis è “We belong to Naples”: il senso di appartenenza alla nostra città, il legame con la terra, in chiave popolare, in un’ottica “Pop”, che parli soprattutto del popolo napoletano, delle caratteristiche e contraddizioni della sua gente, sia da un punto di vista divertente/dissacrante, ma anche attraverso una lettura più seria e analitica.– Risoluzione della fotografia: lunghezza minima del lato corto 2000 pixel– L’immagine non può essere autografata con watermark (no firme, no autore, no sito, ecc).– Si può inviare una sola immagine. Una volta inviata la fotografia, non sarà possibile sostituirla successivamente.Se arrivassero due o più fotografie in una stessa email, ne verrà scelta una - a caso - dall’organizzazione.Per partecipare alla photo contest, inviare entro e non oltre le ore 23.59 di luedì 16 marzo 2020 il proprio scatto con temaall’indirizzo email: photo-contest@spazio-tangram.it allegando nome e cognome dell’autore dello scatto e un recapito cellulare.Si può partecipare al photo contest con una sola fotografia. In caso di più immagini ricevute dalla stessa persona, sarà l’organizzazione a sceglierne una a suo libero arbitrio.Tutte le immagini saranno caricate in un album fotografico dalla pagina ufficiale di Spazio Tangram – Napoli a partire da martedì 17 marzo 2020. Da quel momento sarà possibile votare con il “Like” le immagini in gara. E’ possibile votare più di una fotografia. La votazione terminerà domenica 22 marzo 2020 alle ore 23.59.La fotografia selezionata dal fotografo Gaetano De Angelis vincerà il libro “La strada” di Cormac McCarthy.Tutte le fotografie partecipanti al photo contest saranno pubblicate in una galleria fotografica sulla pagina ufficiale di Spazio Tangram – Napoli. Sarà possibile votare (anche più di uno scatto) fino alle ore 23:59 di domenica 22 marzo 2020. L’autrice/autore della fotografia che, a chiusura votazioni, avrà ricevuto più “like”, vincerà il libro “Cecità” di José Saramago.Foto Diego, sponsor del photo contest, mette in palio un buono sconto da spendere attraverso il suo store online. La fotografia vincitrice verrà selezionata dal fotografo Matteo Anatrella.