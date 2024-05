Cosa fare a Napoli nel weekend: gli eventi dal 24 al 26 maggio

Eventi

Wine&Thecity: Arte e fotografia contemporanea al Made in Cloister

Stasera 24 maggio alle 19 presso il chiostro di Santa Caterina a Formello, sede della Fondazione Made in Cloister, dove ci sarà la presentazione della terza edizione del Premio fotografico Driving Energy, ideato da Terna. Il tema della mostra è «La via dell’invisibile e rimanda alla natura dell’arte e degli artisti: vedere ciò che altri non vedono, o non vedono ancora»

La fondazione Made in Cloister si trova in Piazza Enrico De Nicola 48, Napoli.

Per la prenotazione bisogna contattare: info@wineandthecity.it . Ingresso su invito.

La Mostra «La carta ci fa gioco» all’Archivio di Stato di Napoli, con le carte napoletane dal XVI al XX secolo

Sabato 25 maggio inaugurerà all'Archivio di Stato di Napoli la mostra sulle carte napoletane «La carta ci fa gioco». Sarà un racconto storico che ripercorre la nascita e le origini delle carte da gioco di Napoli. La mostra sarà disponibile fino al 31 agosto.

Arriva a Napoli il «Festival del giallo»

Dal 23 al 25 maggio ci sarà in città il Festival del giallo, organizzato tra il Vomero e a Villa Floridiana. Il costo dei biglietti è di 5€ ed è possibile acquistarli al sito: https://boxx.it/giallonapoli/acquisto.asp.

Sono inoltre previsti i Dopo Festival In collaborazione con Drop Eventi, che si svolgeranno nell’area Bar con inizio alle ore 22:00

Napoli, all'Edenlandia uno show che ospita il futuro con gli ologrammi

Venerdì 24 maggio si ballerà dalle 23.30 fino alle prime luci dell'alba all'Edenlandia, dove ci sarà lo spettacolo oleografico Xperimentx al Teatro del parco di Fuorigrotta.

Edenlandia apre così a Dj set e festival di caratura internazionale come il britannico Alan Dixon che sarà in console per la prima volta a Napoli. Si ballerà anche con Dj «di casa» come Mario Agliata e Romano Alfieri. Le informazioni sono reperibili sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/edenlandiaofficial/?locale=it_IT

Giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte a Napoli, apre in esclusiva per Wine&Thecity

Sabato 25 maggio il Giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte, storico Giardino di Delizie dei Borbone, apre dalle 18 alle 21.30 in esclusiva per Wine&Thecity, per accogliere il Gran finale della XVI edizione.

Si alterneranno visite guidate e percorsi eno-gastronomici. La serata è riservata ad un pubblico di 200 persone. per maggiori informazioni info@wineandthecity.it

«Chiostro in Musica», un emozionante concerto a Santa Maria la Nova

Sabato 25 Maggio nel Complesso di S. Maria La Nova Nomea inaugura la nuova rassegna «Chiostro in Musica». Nel Chiostro seicentesco un viaggio Musicale che renderà omaggio alle donne della musica italiana ed internazionale.

Biglietteria dalle ore 19.00, inizio evento 19.30, fine evento 20.30

I prezzi dei biglietti sono: 20€, adulti/ 10€ , 6-17 anni , gratis 0-5 anni

Informazioni e prenotazioni: Posti limitati .Prenotazione obbligatoria solo con messaggio whatsapp al num. 375 6139180–

Teatro

«Il caso Jekyll» con Sergio Rubini e Daniele Russo al Teatro Bellini di Napoli

Al Teatro Bellini dal 14 al 26 maggio «Il caso Jekyll» tratto dal famoso romanzo di Stevenson, per la regia di Sergio Rubini. In scena Sergio Rubini e Daniele Russo. Tutte le informazioni sono reperibili al sito web del teatro: https://teatrobellini.it/prezzi-biglietti-bellini.

Al Teatro San Carlo in scena «Il Castello di Barbablù / La voce umana»

Dal 24 al 30 maggio in scena al Teatro San Carlo andranno in scena «Il Castello di Barbablù» e «La voce umana».

Direttore: Edward Gardner; Regia: Krzysztof Warlikowski; Scene e Costumi Małgorzata Szczęśniak; Luci: Felice Ross; Video :Denis Guéguin; Coreografia: Claude Bardouil.

Tutte le informazioni per l'acquisto dei biglietti sono disponibili al sito: https://www.teatrosancarlo.it/spettacoli/il-castello-di-barbablu/

In sala Assoli va in scena lo spettacolo «Maggio Appiso»

Sabato 25 maggio ore 20.30 in Sala Assoli – nell’ambito di Maggio Appiso, rassegna di danza aerea e teatro-danza immersivo a cura di Funa Performings Art e Casa del Contemporaneo – va in scena Tabù, performance site-specific, a cura di Marianna Moccia, con Maria Anzivino, Sara Lupoli, Paolo Rosini, Viola Russo e con la musicista Julia Primicile Carafa. Costo del biglietto: 14 euro (intero) e 10 euro (ridotto). Info e prenotazioni: 345 467 9142 – assoli@casadelcontemporaneo.it

Musica

Varcaturo, jazz in riva al mare: sei concerti

Stessa spiaggia, stesso mare, ma stavolta senza pagare. Come l’anno scorso, quando il sole in cielo si fa più alto, il jazz chiama a raccolta gli appassionati sotto la luna di Varcaturo.

Dal 23 maggio, e fino al primo agosto, il Lido Varca d’Oro allestisce un palco sotto le stelle e lo apre a talenti locali e star internazionali per far suonare la musica che bagna la costa a Nord di Napoli, dove quest’anno sventola orgogliosa una “bandiera blu”.

Saxophone Event: 250 sassofonisti per le strade di Napoli

Venerdì 24 e sabato 25 maggio tra le strade di Napoli 250 sassofonisti si esibiranno per la popolazione.

SaxophonEvent proporrà due giorni pieni di appuntamenti che inizieranno al Conservatorio di San Pietro a Majella con il primo concerto e si concluderanno sabato 25 con un grande concerto nel cortile di Palazzo Reale dopo aver attraversato la città. L'evento è guatuito e aperto a tutti.

Napoli, al via «I Fiori Musicali»: concerti tra musica antica, moderna e contemporanea

Da domenica 26 maggio al 15 giugno, inizieranno i concerti alle ore 18 con la visita guidata al Chiostro Monumentale del Monastero di Regina Coeli e all’Antico Refettorio e a seguire il concerto.

L'iniziativa, promossa da Dissonanzen in collaborazione con la Onlus L'Atrio delle Trentatrè. Per informazioni: https://www.dissonanzen.it/.