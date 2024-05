Cosa fare a Napoli nel weekend: gli eventi dal 31 maggio al 2 giugno

Teatro

«I Sud madri e figlie. Parti e Ire» venti donne sul palco del Teatro San Ferdinando

Dal Borgo di Sant’Antonio Abate di Napoli venti donne sul palcoscenico del Teatro San Ferdinando di Napoli con “I Sud madri e figlie. Parti e Ire”, lo spettacolo a cura di Alessandra Cutolo in programma il 31 maggio prossimo alle ore 19.00. Napoletane, nigeriane, keniane diventano attrici, a conclusione di un percorso che le ha coinvolte con l’omonimo laboratorio teatrale I Sud, realizzato nell’ambito delle attività di Sostegno alla Genitorialità del Progetto “Si Può!” selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

«Vuoto/Vertigini» spettacolo allo Spazio Körper di Napoli

La valorizzazione del talento e delle giovani generazioni è uno dei focus principali di Körper, Centro Nazionale di Produzione della Danza, da anni impegnato nella formazione professionale di danzatori e danzatrici su tutto il territorio nazionale. Domenica 2 giugno (ore 18:00) presso lo Spazio Körper di Napoli il pubblico assisterà alla performance Vuoto/Vertigini, spettacolo conclusivo del progetto Körper Young, un percorso di avviamento al mondo professionale della danza ideato da Gennaro Cimmino e curato da Susanna Sastro e Flavio Ferruzzi.

Musica

«Concerto delle storie della città» alla Basilica di San Giacomo

Sabato 1° giugno 2024, con inizio alle ore 11:15, nella maestosa Pontificia Basilica di San Giacomo degli Spagnoli a Piazza Municipio, da poco riaperta al pubblico dopo importanti restauri e all’interno della quale campeggia il magnifico sepolcro marmoreo del primo Viceré di Spagna, don Pedro di Toledo, per iniziativa dell’Associazione “I Sedili di Napoli ETS” si terrà un suggestivo concerto per coro ed orchestra giovanile dedicato alle storie note e meno note ed alle più belle leggende partenopee, in un viaggio nella millenaria tradizione musicale napoletana.

«Concerto degli 800 anni della Federico II» nel Cortile delle Statue dell’Università

Otto secoli di musica per festeggiare gli 800 anni dell’Università Federico II, venerdì 31 maggio alle 19, a Napoli con ingresso libero presso il Cortile delle Statue dell’Università (Via Paladino 39).

Il «Concerto degli 800 anni della Federico II» è il quarto appuntamento dell’edizione 2024 dei Concerti per Federico, rassegna ideata dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con la Federico II di Napoli, nell’ambito di F2 Cultura, per aprire gli spazi accademici alla grande musica.

«Gioventù Romantica» concerto candlelight nella Chiesa di Santa Maria Donnalbina

Suggestioni a lume di candela con l’Orchestra Giovanile del Collegium Philarmonicum. Sarà la Chiesa di Santa Maria Donnalbina (via Donnalbina 6, Napoli) ad ospitare, il 2 giugno alle 20,30, “Gioventù Romantica”, un concerto candlelight per la rassegna Giovani d’Intorno 2024 presentato dall’associazione Collegium Philarmonicum.

Eventi

«Emozioni lucane: un viaggio tra gusto, cultura e tradizioni in penisola sorrentina»

Nel prossimo fine settimana la Villa Fiorentino di Sorrento ospita un evento dedicato alle tradizioni ed ai sapori di una delle regioni più affascinanti d'Italia: la Basilicata. La manifestazione denominata «Emozioni lucane: un viaggio tra gusto, cultura e tradizioni in penisola sorrentina» si svolge nel corso di tre giornate, dal 31 maggio al 2 giugno, ed ha lo scopo di promuovere le eccellenze della Basilicata nella città della costiera grazie alla sinergia con la Fondazione Sorrento.

«Appuntamento in Giardino» visite guidate gratuite al Real Bosco di Capodimonte

Domenica 2 Giugno il Giardino Torre del Real Bosco di Capodimonte aderisce alla settima edizione di «Appuntamento in Giardino». La manifestazione ha lo scopo di rendere accessibile al grande pubblico la ricchezza botanica, storica e artistica dei giardini italiani attraverso il coinvolgimento di giardinieri, realtà associative, proprietari privati o gestori pubblici tutti uniti in un racconto corale.

«Dalla Resistenza alla Repubblica» mostra sulla storia dell'Italia a Napoli

“Dalla Resistenza alla Repubblica - Il valore della pace nella nostra Costituzione”, è questo il titolo dell’evento che si terrà a Napoli nel cultural hub Art 33, in via Bernardino Martirano 17. La mostra sarà visitabile il 1° giugno dalle 10:00 alle 14:00 e dalle 17:00 alle 20:00 e il 2 giugno dalle 10:00 alle 14:00. Lo scopo di questa kermesse è quello di evidenziare il percorso storico e culturale dell'Italia dalla Resistenza fino alla nascita della Repubblica Italiana, con un particolare accento a ciò che avvenne nella zona orientale della città di Napoli a Ponticelli.

«Il resto di Niente» mostra al Museo Madre di Napoli

Qualcuno può riconoscere la struttura da un video di Liberato e da alcune scene della serie “Gomorra". Vista da lontano ha l’aspetto di un rudere moderno, abbandonata a se stessa, persa tra container e binari. Da vicino ricorda un’opera di Gaudì impastata di contemporaneo, da sopra, invece, il ponte di comando di una nave: è la Casa del portuale, quel curioso edificio di calata Marinella, nel porto commerciale di Napoli, commissionato nel 1968 dai lavoratori dei moli partenopei ad Aldo Loris Rossi, architetto e docente di progettazione dell’università Federico II. In mostra dal 30 maggio al 29 luglio al museo Madre l'esposizione “Il resto di Niente”, più di 30 opere di artisti che hanno analizzato nella loro produzione gli esiti e i conflitti delle grandi trasformazioni urbane di Napoli.

«Racconto Somma: viaggio tra Cultura, Tradizione e Sapori»

È tutto pronto per il grande evento al Castello di Lucrezia D’Alagno. Parte “Racconto Somma: viaggio tra Cultura, Tradizione e Sapori”. Dal 31 Maggio con modalità itinerante, il Borgo del Casamale sarà un Borgo dove si vivranno le atmosfere antiche dal ‘400 al ‘900. Dal 31 Maggio al 2 Giugno rivivremo il Castello di Lucrezia D’Alagno che ha una grande storia essendo del 1458, immergendoci nell’atmosfera storica, con costumi tradizionali, ambienti d’epoca e anche cena a base del grande prodotto tipico del nostro territorio che è il baccalà.

«P'azz festival» due giorni dedicati al benessere mentale a Napoli

Due giorni dedicati al benessere mentale, a Napoli dal 31 maggio al 1 giugno presso lo storico Palazzo Caracciolo Naples, edificio monumentale del centro storico partenopeo. È il «P'azz festival» organizzato dalla community DisHUBility nata dalla collaborazione tra AFASP (Associazione Familiari e Amici dei Sofferenti Psichici) Campania e NapolinMente APS, in occasione dell'anniversario dei 40 anni di AFASP Campania.