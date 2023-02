Cosa fare a Napoli nel weekend dal 10 al 12 febbraio: ecco tutti gli appuntamenti da non perdere

Ecco tutti gli appuntamenti del weekend da non perdere: teatro, musica e eventi da venerdì 10 a domenica 12 febbraio 2023.

Teatro

Teatro Sannazaro

In scena Cristina Donadio con «Marguerite» venerdì 10, con repliche fino al 12 febbraio.

Teatro Totò

«Nannarella 5.0» in memoria dell'attrice Anna Magnani, con gli attori Patrizio Rispo, Raffaella Ambrosino e Stefano Sannino. Fino a domenica 12.

Teatro Acacia

Dal web alla tv al teatro Filippo Caccamo con «Tel chi Filippo», venerdì 10 febbraio alle 21 con unica data.

Teatro Nuovo

Debutta Stand Up Comedy 2023, lo spettacolo di Vincenzo Comunale, venerdì 10 febbraio 2023 alle ore 21.00.

Chiaja Hotel De Charme

Torna «Do not disturb – Il teatro si fa in albergo». Un format di successo del Nuovo Teatro Sanità, sabato 11 e domenica 12 febbraio.

Musica

Trianon Viviani

Mauro Gioia domenica 12 febbraio, alle 18:30, il ciclo di appuntamenti di conferenze cantate.

Politeama

«La Damnation de Faust» di Hector Berlioz, un'opera da concerto venerdì 10 e domenica 12.

Eventi

Villa Campolieto di Ercolano

Domenica 12 febbraio l’attesissimo appuntamento con «Il Gran Ballo delle Favole».

Parco Archeologico di Ercolano

«Ercolano in mostra», Pompei ed Ercolano Vivere e morire sotto il vulcano fino al 12 marzo.