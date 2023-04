Cosa fare a Napoli nel weekend di Pasqua: tutti gli eventi in programma

Ecco cosa fare a Napoli nel weekend di Pasqua.

La Natura

Gaiola

Per chi vuole festeggiare la Pasqua all'insegna della sostenibilità e dell'ambiente l'appuntamento è per sabato 8 aprile alle 11:00 al Parco Sommerso di Gaiola dove si terrà la «microplastiche challenge».

Ippodromo d'Agnano

Torna la tradizionale pasquetta green nel parco dell'ippodromo di Agnano che per l'occasione apre alle famiglie il prato più lungo e curato della città con ben oltre un chilometro di verde calpestabile per correre, giocare e consumare il classico picnic sull'erba. Il 10 aprile cancelli aperti dalle 10.30 con attività di svago ed intrattenimento e corse al trotto a partire dalle 14.30 per una giornata di divertimento e sport all’aria aperta.

L'arte

Museo di Capodimonte

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte che ospita la mostra “Gli Spagnoli a Napoli. Il Rinascimento meridionale” a cura di Riccardo Naldi e Andrea Zezza.

Chiese

Inoltre, grazie a un accordo con il Comune, sarà possibile proseguire il viaggio storico-artistico nella Napoli spagnola del primo ‘500 in alcune chiese napoletane come San Giovanni a Carbonara e il complesso di San Domenico Maggiore che saranno aperte a Pasqua e Pasquetta dalle 10 alle 18.

Catacombe di San Gennaro e San Gaudioso

Dischiuderanno le loro porte anche le catacombe con visite guidate dalle 10 alle 17. Un sito che nei primi tre mesi del 2023 ha accolto oltre 44mila visitatori rispetto ai 37mila del 2022.

Per i bambini

Edenlandia

Sabato 8 e la domenica di Pasqua, 9 aprile, alle 12.30 e alle 16.30 sarà organizzata la "Grande Caccia alle uova” accompagnata e guidata dal Bianconiglio. Per l’occasione saranno regalate a tutti i partecipanti le uova di cioccolato dell’Edenlandia. Lunedì di Pasquetta, il 10 aprile, dalle 11.00 e per tutta la giornata, ci saranno spettacoli di bolle di sapone, con ticket a pagamento.

Città della scienza

Tra laboratori, attività giochi e dimostrazioni le feste di Pasqua sono un’occasione unica per fare il pieno di scienza e divertimento. I più piccoli dai 3 ai 6 anni potranno divertirsi con il laboratorio «La schiusa», in cui riprodurre la schiusa di un uovo in versione animata utilizzando come base una comunissima molletta. Sabato 8 e domenica 9 sarà invece possibile partecipare all’iniziativa europea «the Arch Come vedi il mondo nel 2050?» Lascia il tuo messaggio all’Europa attraverso il tuo disegno, con l’obiettivo di accelerare la transizione Ecologica. Ciascun disegno costituirà un piccolo tassello del grande murales che sarà allestito il prossimo Giugno a Nantes nell’ambito dell’esposizione Europea.