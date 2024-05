Cosa fare a Napoli nel weekend: gli eventi dal 17 al 19 maggio

Eventi

«Notte Europea dei Musei» visita al Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli sabato 18 maggio aderirà alla Notte Europea dei Musei: dalle 19 alle 22.30 (ultimo biglietto alle 22) si potranno visitare le collezioni permanenti e la mostra “Gli dei ritornano. I bronzi di San Casciano” al costo simbolico di 1 euro. In programma il concerto “Orfeo” alle ore 20, che seguirà la nascita dell'opera dallo spirito della tragedia; in scaletta musiche di Monteverdi, Scarlatti, Porpora, Pergolesi, Gluck, J. Ch. Bach e Haydn.

«Non vi sarà più notte» mostra al Museo diocesano di Nola

Luca Giordano, Filippo Vitale, Giuseppe Simonelli e Micco Spadaro in mostra al Museo diocesano di Nola. Sabato alle 18:30 è il tempo di «Non vi sarà più notte», mostra temporanea di opere d’arte dei quattro grandi artisti organizzata dall’associazione culturale Meridies in collaborazione con l’Ufficio per i Beni culturali della diocesi di Nola e la Fondazione De Chiara De Maio. L’iniziativa si inserisce nell'edizione 2024 del “Maggio dei monumenti e della cultura nolana”, con l’obiettivo di celebrare la Notte europea dei Musei.

Visita guidata al Teatro del Parco Archeologico di Ercolano

Da mercoledì 15 maggio riapre al pubblico il percorso sotterraneo del Teatro del Parco Archeologico di Ercolano. I visitatori potranno trasformarsi in veri e propri esploratori con caschi, mantelline e torce, per andare alla scoperta della storia dell’antica città. Appuntamento bisettimanale per i turisti uniti in gruppi di 10 persone, il mercoledì e il sabato, fino al 9 novembre con 6 turni, con un’interruzione nei mesi di luglio e agosto.

«Quantum Nexus - verso un futuro sostenibile» incontro a Città della Scienza

Il 17 maggio si terrà in Sala Oppenheimer a Città della Scienza La Tavola Rotonda “Quantum Nexus - verso un futuro sostenibile”. L’avvento dell’informazione quantistica, ormai alle porte, sconvolgerà la nostra realtà quotidiana e non solo la visione del mondo di alcuni fisici quantistici.

«Il sabato della fotografia - La madre attesa» di Irene Alison in Sala Assoli

Sabato 18 maggio ore 11.30, ultimo appuntamento della stagione 2023-24 con «Il Sabato della Fotografia», format di successo dedicato al linguaggio fotografico, condotto da Pino Miraglia in Sala Assoli per otto straordinarie edizioni.

La rassegna, quest’anno, si chiude con la presentazione de «La madre attesa» (Postcart editore) di Irene Alison che, introdotta da Miraglia, racconterà la nascita del suo libro fotografico. Un lavoro che parla di una particolare crisi post partum, quella vissuta da una madre adottiva che non ha potuto dare la colpa al calo ormonale ma solo al suo senso di inadeguatezza.

Teatro

«Due spettacoli di fine stagione» al Teatro Serra di Napoli

Il Teatro Serra di Napoli chiude la stagione con due spettacoli a cura di Akerusia Danza: “Deviazione della rondine” di e con Fabrizio Varriale (assistente Chiara Alborino, musica Elio De Nicolo, processo vocale Monica Palomby). Il secondo spettacolo è “Forse sì forse no” di e con Sabrina D’Aguanno e Sonia Di Gennaro (arrangiamenti Giosi Cincotti, luci Ciro Di Matteo). Dal 17 al 19 maggio a Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316 (venerdì ore 21:00, sabato ore 19:00, domenica ore 18:00).

«Vegeta è morto (e l’ho ucciso io!)» lo spettacolo di Iacono al Teatro Bolivar

Oggi è una giornata no per Gianluca, è stanco della sua voce. È stanco d'essere definito solo attraverso i personaggi che ha interpretato. “Vegeta è morto (e l’ho ucciso io!)” è il titolo dello spettacolo di Gianluca Iacono, il celebre doppiatore italiano che ha dato la voce a Vegeta in Dragon Ball. Al teatro Bolivar, venerdì 17 maggio alle ore 21, andrà in scena una commedia basata su un dialogo interattivo e divertente di Iacono con i personaggi da lui doppiati, ma anche con sé stesso, entrando con intelligenza e ironia nel profondo del ruolo del doppiatore e della sua voce prestata a terzi.

«Il mondo fa tappa a Napoli» Salvador Sobral in scena al Trianon Viviani

Sabato 18 maggio prossimo, alle 21.00, Salvador Sobral sarà al Trianon Viviani, per la prima volta nel capoluogo campano. Il cantante portoghese, vincitore dell’Eurofestival 2017, chiuderà il ciclo «Il mondo fa tappa a Napoli» e la stagione del teatro della Canzone napoletana firmata da Marisa Laurito. Per questa sua serata speciale, in cui Lisbona incontra Napoli, Sobral ospiterà Enzo Gragnaniello.

«Serata per i 25 anni di Banca Etica» Massini e Colella al Teatro delle Palme

Banca Etica festeggia i suoi primi 25 anni al Teatro delle Palme offrendo un evento gratuito alla città il 17 maggio alleore 21. Una serata di spettacolo con musica e parole condotta dalla giornalista Natascha Lusenti, e col corollario dei racconti delle persone di Banca Etica, spazio al monologo coinvolgente del noto attore Stefano Massini sulla finanza, e alla musica di Roberto Colella, giovane autore e leader del gruppo La Maschera, compositore e polistrumentista di spicco nella scena partenopea.

«I giusti di Albert Camus» la compagnia I Pesci in scena alla Galleria Toledo

La compagnia I Pesci torna in scena a Napoli con “I giusti” di Albert Camus, regia di Fiorenzo Madonna, sabato 18 maggio alle 20.30 e domenica 19 maggio alle 18 alla Galleria Toledo, teatro stabile innovazione ai Quartieri Spagnoli, diretto da Laura Angiulli. I giusti di Albert Camus, ispirato a fatti realmente accaduti durante la prima rivoluzione russa, è la storia in cinque atti di una cellula di terroristi socialisti rivoluzionari che organizza un attentato al granduca Romanov, alto esponente dell'aristocrazia zarista.

«Un Due Tre Stella!» proiezione del fim di Farina in Sala Assoli

Venerdì 17 e sabato 18 maggio ore 20.30, Sala Assoli ospita «Un Due Tre Stella!», azione scenica con cinematografo di e con Luciano Barbarisi, Enrico De Notaris, Adolfo Ferraro e con Renato De Rienzo, Lino Vairetti e Mario Coppeto. Il film, diretto da Deborah Farina, in cui tre personaggi surreali entrano magicamente nei fotogrammi di un film che viene proiettato sul fondo: i tre anziani, raggiunti da un misterioso messaggio, proseguono insieme il cammino, seguendo una stella e andando alla ricerca di una grotta con un bambino appena nato.

«Oxido» lo spettacolo di Auggiero al Teatro Bolivar

Al Teatro Bolivar il coreografo Marco Auggiero introduce il suo nuovo spettacolo dal titolo “Oxido”, del quale ha curato oltre che le coreografie anche la regia. Un lavoro in anteprima domenica 19 maggio alle 19, che rappresenta a pieno la filosofia di Auggiero e della sua compagnia, Mart Company, frutto di anni di sperimentazione ed esperienza internazionale. Una filosofia che nasce come liberazione dagli schemi e dalle costrizioni della danza canonica, per approdare ad uno stile e un linguaggio del tutto personale e all'avanguardia.

Musica

«Partenope Eterna» concerto nella Chiesa di Santa Caterina da Siena

“Partenope Eterna” è il primo disco che lancia la nuova etichetta indipendente Turchini Records, nata per valorizzare i repertori di Scuola Napoletana ed europea coniugandoli con la composizione contemporanea. Venerdì 17 maggio ore 20.30 si terrà presso la Chiesa di Santa Caterina da Siena, l’omonimo concerto che ripropone dal vivo il programma dell’album. A chiusura del live, sarà eseguito il brano che dà il titolo al disco, composto dal Maestro Fabio Vacchi, che si è lasciato ispirare dalla voce ancestrale del soprano Naomi Rivieccio, dai Talenti Vulcanici (Marcello Scandelli al violoncello, Rafael Arjona al liuto e chitarra barocca, Federico Bagnasco al contrabbasso), diretti da Stefano Demicheli.

«Domeniche ArcheoAperiMusica» concerto al Museo di Villa Fondi

Domenica, in occasione della quarta edizione della rassegna “Domeniche ArcheoAperiMusica al Museo di Villa Fondi”, la Società dei Concerti di Sorrento all’interno del terzo appuntamento presenta il concerto “Classicismo e Romanticismo pianistico”, protagonista il talentuoso pianista italiano Alberto Lodoletti, vincitore di numerosi premi nazionali e internazionali.